Биография Марии Голубкиной
Советская и российская актриса театра и кино Мария Андреевна Голубкина родилась 22 сентября 1973 года в Москве.
Ее мать – актриса театра и кино Лариса Голубкина. В 1976 году Марию удочерил актер Андрей Миронов (1941-1987).
В 1995 году Мария Голубкина окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина), училась на курсе актрисы Аллы Казанской.
В 1996-2006 годах – актриса московского Театра Сатиры.
С 2006 по 2010 год входила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Сотрудничала с Театром юного зрителя имени А.А. Брянцева (Санкт-Петербург). После ухода из театра начала играть в антрепризе.
Среди театральных работ Голубкиной – Аня Фомина в лирической комедии по пьесе Ксении Драгунской "Яблочный вор" (2003) в Театре Сатиры, Нина в детективной мелодраме по мотивам пьесы Андреаса Заутера и Бернхарда Штудлера "А. – это другая" (2003) в Центре драматургии и режиссуры. В Санкт-Петербургском ТЮЗе она создала образы Катерины в "Грозе" (2007) Александра Островского и синьоры Переллы в комедии Луиджи Пиранделло "Человек, зверь и добродетель" (2007).
В антрепризе была занята в спектаклях "Копилка" (2006) по пьесе Эжена Лабиша и Альфре Делакура режиссера Константина Богомолова, "Любовь и голуби" (2018) по произведению Владимира Гуркина (Надя Кузякина).
В настоящее время занята в спектаклях Театра российской армии "Женитьба" (2022) Николая Гоголя (Агафья Тихоновна) и "Маскарад" (2023) Михаила Лермонтова (баронесса Штраль).
В 1990 году Мария Голубкина дебютировала в кино, сыграв роль Насти в фильме Вячеслава Криштофовича "Ребро Адама". Снималась в таких фильмах и сериалах как "Завтра" (1992), "Хоровод" (1994), "Свадьба" (2000), "Афера" (2001), "Пятый угол" (2001), "Небо и земля" (2003), "Француз" (2004), "Личный номер" (2004), "Московская жара" (2004), "Джек-пот для Золушки" (2004), "Брежнев" (2005), "Есенин" (2005), "Ленинград" (2007), "Деревенская комедия" (2009), "Соловей-Разбойник" (2012), "Садовое кольцо" (2016), "Обоюдное согласие" (2022) и др.
Работала в качестве ведущей на радио и телевидении.
В 2007 году вела дневное шоу на радиостанции "Маяк".
С 2012 по 2014 год – ведущая шоу "Девчата" на телеканале "Россия-1".
В 2014 году вела шоу "Любовь и голуби" на радиостанции "Маяк".
Была замужем за актером, композитором, сценаристом Николаем Фоменко. У нее двое детей.
Сводная сестра – Мария Миронова, актриса Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".
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