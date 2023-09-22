https://ria.ru/20230922/filosofiya-1897986916.html

Лосев — это наша связь с родным, заявил декан философского факультета МГУ

Лосев — это наша связь с родным, заявил декан философского факультета МГУ - РИА Новости, 22.09.2023

Лосев — это наша связь с родным, заявил декан философского факультета МГУ

Выдающийся русский философ, филолог и писатель Алексей Лосев (1893, Новочеркасск – 1988, Москва), 130-летие со дня рождения которого отмечается 22 сентября,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:52

2023-09-22T12:52

2023-09-22T12:54

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выдающийся русский философ, филолог и писатель Алексей Лосев (1893, Новочеркасск – 1988, Москва), 130-летие со дня рождения которого отмечается 22 сентября, воспринимал родину и родное как одни из важнейших понятий в философии, без которых она мертва, безжизненна и абстрактна, рассказал РИА Новости декан философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Козырев."Для Лосева очень важной категорией, очень важным понятием философии было понятие родины и родного. В романе "Жизнь" он прямо пишет, что философия, которая не знает родины, которая не знает родного – это безжизненная, мертвая, абстрактная философия. Поэтому Лосев – это не только наша связь с Серебряным веком, с дореволюционной культурой, где пышным цветом расцвела философия, но и ощущение связи с родным, с традицией, с каким-то началом нашей культуры, потому что в ней есть и очень сильные христианские токи, и то, что связывает нас с мировой культурой, с античностью. Как говорил друг и учитель Лосева, отец Павел Флоренский, с эллинским характером русской культуры. Я думаю, что идеи Лосева о родном в философии очень важны и должны быть сегодня особенно внимательно прочитаны", – сказал декан.С важностью лосевской мысли для сегодняшнего дня, отметил он, связано и то, что Лосева цитирует в своих федеральных посланиях президент РФ Владимир Путин, в одном из федеральных посланий присутствовала цитата из романа философа "Жизнь".Лосев, напомнил декан – универсальный мыслитель и фигура огромного масштаба и по объёму того, что им написано, и по широте исследовательских интересов, которые отмечали его творчество. Ещё в гимназические годы в Новочеркасске, рассказал декан философского факультета, Лосев решил для себя, что он станет философом, и написал проект философской системы, которую назвал "высшим синтезом". В 1920-е годы он написал и издал за свой счет работы, ставшие известными как "лосевское восьмикнижие": "Античный космос и современная наука" (1927), "Музыка как предмет логики" (1927), "Философия имени" (1927), "Диалектика художественной формы" (1927), "Диалектика числа у Плотина" (1928), "Критика платонизма у Аристотеля" (1929), "Очерки античного символизма и мифологии" (т. 1, 1930), "Диалектика мифа" (1930).Это, рассказал Козырев, была работа и по исследованию античной культуры, и осмысление природы, слова, языка и музыки. А для студентов-философов 1980-х годов Лосев был в первую очередь исследователем и комментатором Платона: он был редактором четырехтомника Платона и подробных комментариев к платоновским диалогам.Лосев, добавил декан, принял тайный монашеский постриг в 1929 году году вместе со своей первой супругой Валентиной Михайловной Лосевой – ученым и астрономом – под именами Андроник и Афанасия. Они продолжали жить в миру и выполняли свои мирские обязанности, но внутри жили религиозной жизнью, и религиозная жизнь не всегда шла в унисон с церковной: Лосев, рассказал Козырев, не воспринимал Русскую православную церковь после декларации патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) о лояльности советской власти как свою и был катакомбным монахом."С юности он был верующим человеком, он общался с кругом монахов Зосимовой пустыни, которая значила в начале века примерно столько же, сколько Оптина в XIX веке, он продолжал общение с ними уже после того, как монастырь был закрыт и в стране утвердился официальный атеизм. Христианство для него соединялось с античностью, с античной культурой, тонкими диалектическими нитями: он то "анафематствовал" Платона, противопоставляя Платону и Аристотелю, к идеям которого восходила латинская схоластика, святителя Григория Паламу и его учение об энергиях, то признавался в любви к Платону. Это нормально для философа, потому что философская мысль развивается именно в таком диалектическом напряжении, споре", – рассказал Козырев.Впоследствии Лосев был арестован по делу "Истинно-православной церкви", находился под следствием и был отправлен на строительство Беломорканала. Он получил десять лет без права переписки, но был помилован, несколько лет проведя на строительстве. После этого он вернулся к научной деятельности, хотя десятилетиями не мог ничего печатать. В 1942 году он стал профессором воссозданного философского факультета МГУ и проработал на нём два года, читая курсы по "Науке логики" Гегеля, а потом читал курсы по античной литературе и мифологии в педагогическом институте. В конце жизни, уже фактически потеряв зрение, Лосев надиктовал восемь томов "Истории античной эстетики".Алексей Лосев умер в Москве 24 мая 1988 года.

https://ria.ru/20230128/solovev-1848135830.html

https://ria.ru/20221117/filosofskiy-1832305095.html

https://ria.ru/20220821/ubiystvo-1811117364.html

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Никита Бизин

новочеркасск, москва, россия, мгу имени м. в. ломоносова, русская православная церковь, религия