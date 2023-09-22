https://ria.ru/20230922/erevan-1897942204.html

Участники митинга в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции

Участники митинга в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции - РИА Новости, 22.09.2023

Участники митинга в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции

Участники протестной акции в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции у здания правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:10

2023-09-22T10:10

2023-09-22T11:38

в мире

ереван

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Участники протестной акции в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции у здания правительства, передает корреспондент РИА Новости. Между митингующими и полицейскими произошла небольшая стычка. Пострадавших нет. С утра офис правительства заблокирован силовиками, большинство участников митинга находятся около него.Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.Протестующие собираются несколько дней подряд в административном центре столицы на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Во вторник они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно — силовики применили светошумовые гранаты, кордон оцепления выдержал.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе