https://ria.ru/20230922/erevan-1897942204.html
Участники митинга в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции
Участники митинга в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции - РИА Новости, 22.09.2023
Участники митинга в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции
Участники протестной акции в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции у здания правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:10
2023-09-22T10:10
2023-09-22T11:38
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Участники протестной акции в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции у здания правительства, передает корреспондент РИА Новости. Между митингующими и полицейскими произошла небольшая стычка. Пострадавших нет. С утра офис правительства заблокирован силовиками, большинство участников митинга находятся около него.Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.Протестующие собираются несколько дней подряд в административном центре столицы на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Во вторник они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно — силовики применили светошумовые гранаты, кордон оцепления выдержал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Участники митинга в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции
Протестующие попытались прорвать кордон полиции у Дома Правительства Армении
ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Участники протестной акции в центре Еревана попытались прорвать кордон полиции у здания правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Между митингующими и полицейскими произошла небольшая стычка. Пострадавших нет.
С утра офис правительства заблокирован силовиками, большинство участников митинга находятся около него.
Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.
Протестующие собираются несколько дней подряд в административном центре столицы на фоне ситуации в Нагорном Карабахе
. Во вторник они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно — силовики применили светошумовые гранаты, кордон оцепления выдержал.
Азербайджан 19 сентября провел "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня в регионе, среди условий перемирия, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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