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В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России"
В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России" - РИА Новости, 22.09.2023
В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России"
В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России – 2023". В этом году конкурсантов принимает город Москва, где работает победитель 2022 года РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:12
2023-09-22T12:12
2023-09-22T12:12
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России – 2023". В этом году конкурсантов принимает город Москва, где работает победитель 2022 года – директор школы "Покровский квартал" Павел Терехов. Торжественная церемония открытия финальных испытаний состоится 29 сентября в Московском государственном педагогическом университете, сообщает Минпросвещения.Очный этап будет состоять из трех туров. В первом туре, который состоится с 30 сентября по 1 октября, участники продемонстрируют заранее подготовленный видеоролик, а также выступят с презентацией своих управленческих достижений. По итогам испытания определятся 10 лауреатов.В рамках Большой учительской недели, 2 октября участников второго тура ждет испытание "Стратегическое решение". Конкурсантом предстоит совместно с управленческим составом своей школы в режиме видео-конференц-связи разработать и презентовать проект на основе материалов из кейса-задания. Итогом второго тура станут вручение дипломов лауреатов и объявление призеров конкурса.В третьем туре пятерка финалистов проведет мастер-классы и примет участие в состязании "Пресс-конференция "Вопрос директору года" 4 октября в 10:00 (по московскому времени). На финальном испытании конкурсанты продемонстрируют способы профессиональной деятельности и докажут свою эффективность в их практической работе.Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели.В заключительном этапе конкурса участие примут 30 лучших руководителей общеобразовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ярославской, Нижегородской, Иркутской, Ульяновской, Тамбовской, Владимирской, Челябинской, Калужской, Липецкой, Орловской, Кемеровской областей, Чеченской республики, Бурятии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Донецкой Народной Республики, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Пермского и Алтайского краев.
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социальный навигатор, общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, СН_Образование
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России – 2023". В этом году конкурсантов принимает город Москва, где работает победитель 2022 года – директор школы "Покровский квартал" Павел Терехов. Торжественная церемония открытия финальных испытаний состоится 29 сентября в Московском государственном педагогическом университете, сообщает Минпросвещения.
Очный этап будет состоять из трех туров. В первом туре, который состоится с 30 сентября по 1 октября, участники продемонстрируют заранее подготовленный видеоролик, а также выступят с презентацией своих управленческих достижений. По итогам испытания определятся 10 лауреатов.
В рамках Большой учительской недели, 2 октября участников второго тура ждет испытание "Стратегическое решение". Конкурсантом предстоит совместно с управленческим составом своей школы в режиме видео-конференц-связи разработать и презентовать проект на основе материалов из кейса-задания. Итогом второго тура станут вручение дипломов лауреатов и объявление призеров конкурса.
В третьем туре пятерка финалистов проведет мастер-классы и примет участие в состязании "Пресс-конференция "Вопрос директору года" 4 октября в 10:00 (по московскому времени). На финальном испытании конкурсанты продемонстрируют способы профессиональной деятельности и докажут свою эффективность в их практической работе.
Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели.
В заключительном этапе конкурса участие примут 30 лучших руководителей общеобразовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ярославской, Нижегородской, Иркутской, Ульяновской, Тамбовской, Владимирской, Челябинской, Калужской, Липецкой, Орловской, Кемеровской областей, Чеченской республики, Бурятии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Донецкой Народной Республики, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Пермского и Алтайского краев.