https://ria.ru/20230922/deputaty-1898006457.html

Архангельские депутаты выбрали спикера, сенатора и утвердили комитеты

Архангельские депутаты выбрали спикера, сенатора и утвердили комитеты - РИА Новости, 22.09.2023

Архангельские депутаты выбрали спикера, сенатора и утвердили комитеты

Депутаты Архангельского законодательного собрания восьмого созыва переизбрали Екатерину Прокопьеву на должность председателя, наделили депутата Ивана Новикова... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:47

2023-09-22T13:47

2023-09-22T13:47

архангельская область

ненецкий автономный округ

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельского законодательного собрания восьмого созыва переизбрали Екатерину Прокопьеву на должность председателя, наделили депутата Ивана Новикова полномочиями сенатора в Совет Федерации, а также утвердили список комитетов, сообщила пресс-служба регионального заксобрания. В пятницу состоялась первая сессия областного собрания депутатов восьмого созыва. По результатам прошедших выборов из 47 депутатов 36 мандатов по одномандатным округам и единому избирательному округу получила "Единая Россия", четыре – ЛДПР, по три – КПРФ и "Справедливая Россия – за правду", один – "Новые люди". Состав парламента обновился более чем наполовину: 20 из 47 депутатов сохранили полномочия, 24 приступают к обязанностям в заксобрании впервые, три человека имеют опыт работы в предыдущих созывах. "На первой сессии депутаты избрали тайным голосованием председателя областного собрания. Из представленных кандидатур – Екатерины Прокопьевой и Алексея Макарова – парламентарии отдали большинство голосов за спикера предыдущего созыва Екатерину Прокопьеву", - сообщили в заксобрании. "Это большая честь, ответственность и доверие, которые постараюсь оправдать работой на совесть, с полной самоотдачей и с уважением к людям", – сказала Прокопьева и отметила, что перед парламентом стоят масштабные задачи, их предстоит реализовывать в интересах региона и его жителей, в конструктивном взаимодействии со всеми политическими фракциями и органами власти. Заместителями председателя избраны Игорь Чесноков, занимавший эту должность в седьмом созыве, и Александр Король, представляющий в областном собрании Ненецкий автономный округ. "Депутаты Архангельского областного собрания большинством голосов приняли решение наделить полномочиями сенатора РФ своего представителя Ивана Новикова. Ранее он возглавлял комитет по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту, был руководителем фракции "Единая Россия" в законодательном собрании седьмого созыва", - пояснили в региональном парламенте. "Представлять интересы родного края в Совете Федерации – большая ответственность. Всеми силами, знаниями и опытом обязуюсь способствовать той большой работе по развитию региона, которую проводит губернатор и правительство Архангельской области", – сказал Новиков. В новом составе областного собрания депутатов будет 10 комитетов: по законодательству и судебно-правовым вопросам, по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике, по вопросам государственного, местного самоуправления и развитию институтов гражданского общества, по строительству, топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту и ряд других.

https://ria.ru/20230920/turpotok-1897597644.html

https://ria.ru/20230906/korpus-1894466237.html

ненецкий автономный округ

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ненецкий автономный округ