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Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы - РИА Новости, 22.09.2023
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08:25 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/chuma-1897929753.html
Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы
Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы - РИА Новости, 22.09.2023
Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы
Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из других стран, заявила в интервью РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:25
2023-09-22T08:25
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из других стран, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли", - сказала Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор осуществляет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система "Периметр". Для того, чтобы не возникало рисков распространения отслеживаются все природные очаги, а также ведется взаимодействие с коллегами из тех стран, где риски возможны, пояснила Попова.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы

Попова: рисков распространения чумы в России на сегодня нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из других стран, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли", - сказала Попова.
Она отметила, что Роспотребнадзор осуществляет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система "Периметр".
Для того, чтобы не возникало рисков распространения отслеживаются все природные очаги, а также ведется взаимодействие с коллегами из тех стран, где риски возможны, пояснила Попова.
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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