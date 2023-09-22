https://ria.ru/20230922/chuma-1897929753.html

Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы

Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы - РИА Новости, 22.09.2023

Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы

Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из других стран, заявила в интервью РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T08:25

2023-09-22T08:25

2023-09-22T08:25

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из других стран, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли", - сказала Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор осуществляет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система "Периметр". Для того, чтобы не возникало рисков распространения отслеживаются все природные очаги, а также ведется взаимодействие с коллегами из тех стран, где риски возможны, пояснила Попова.

https://ria.ru/20230915/vspyshka-1896638206.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество