https://ria.ru/20230922/chuma-1897929753.html
Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы
Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы - РИА Новости, 22.09.2023
Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы
Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из других стран, заявила в интервью РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:25
2023-09-22T08:25
2023-09-22T08:25
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из других стран, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли", - сказала Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор осуществляет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система "Периметр". Для того, чтобы не возникало рисков распространения отслеживаются все природные очаги, а также ведется взаимодействие с коллегами из тех стран, где риски возможны, пояснила Попова.
https://ria.ru/20230915/vspyshka-1896638206.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы
Попова: рисков распространения чумы в России на сегодня нет
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из других стран, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли", - сказала Попова.
Она отметила, что Роспотребнадзор осуществляет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система "Периметр".
Для того, чтобы не возникало рисков распространения отслеживаются все природные очаги, а также ведется взаимодействие с коллегами из тех стран, где риски возможны, пояснила Попова.
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