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Чемпионат высоких технологий будет проходить ежегодно

Чемпионат высоких технологий будет проходить ежегодно - РИА Новости, 22.09.2023

Чемпионат высоких технологий будет проходить ежегодно

Президент России Владимир Путин накануне встретился с победителями первого Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде, сообщили в Минпросвещения. В ходе... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:07

2023-09-22T12:07

2023-09-22T12:22

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне встретился с победителями первого Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде, сообщили в Минпросвещения. В ходе общения с главой государства ребята поделились своими впечатлениями от участия в чемпионате, рассказали о выбранных специальностях и планах по будущему трудоустройству."Я вас всех поздравляю – с вас начинается история этого конкурса, и вы как раз победители на первом шаге, на первой итерации этого конкурса. Уверен, что мы будем дальше двигаться по этой стезе, будем искать таких же молодых, талантливых ребят, перспективных, умеющих добиваться успеха. То, что вы прошли такой конкурс и являетесь победителями, это здорово еще и потому, что это самые интересные направления сегодня", – сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам соревнования.Президент России обратил внимание, что студентам необходимо искать области применения тех навыков, которым они обучаются в колледжах.Студент Иван Васильенов поинтересовался, какие направления в перспективе будут наиболее востребованы. Владимир Путин отметил, что Правительство РФ будет готовить прогноз востребованных специальностей на ближайшие пять лет.Студент Новгородского строительного колледжа Дмитрий Шлег задал вопрос об обновлении зданий колледжей, Президент рассказал, что реализуется поддержка регионов по этому направлению. Эта работа и дальше будет продолжена, потому что подготовка специалистов на уровне колледжей на данный момент в высшей степени востребована.Участие в встрече принял также Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Отвечая на вопрос студента Новгородского агротехнического техникума Матвея Хроловича, он сообщил, что Чемпионат высоких технологий, а также чемпионат "Профессионалы" будут проводиться ежегодно.Чемпионат высоких технологий состоялся впервые, соревнования проходят по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.Участники основной категории могли проявить себя в таких компетенциях, как летающая робототехника, изготовление индивидуальных имплантов, биопротезирование, нейросети и большие данные, технологии развития городов и территорий, биохимические технологии и моделирование процессов и других. Для участников категории "Юниоры" были предусмотрены компетенции нейросети и большие данные и летающая робототехника.Всего в этом году в Чемпионате высоких технологий приняли участие порядка пяти тысяч человек, в том числе почти 300 конкурсантов и экспертов, 2 тысячи участников деловой программы.Среди участников чемпионата из России – студенты СПО и ученики школ от 14 лет, ставшие победителями или призерами мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в определенной компетенции, а также молодые специалисты предприятий, работающие в определенной сфере или индустрии, смежной направлениям компетенции в возрасте от 22 до 30 лет.Конкурсантами из других государств стали учащиеся школ в возрасте от 14 лет до 18 лет; студенты профессиональных образовательных организаций; молодые специалисты предприятий, осуществляющие профессиональную деятельность по профилю компетенций в возрасте от 16 до 35 лет.Финал Чемпионата высоких технологий состоялся с 18 по 21 сентября в Великом Новгороде.

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