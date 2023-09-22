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Бербок призвала Ереван и Баку к переговорам при посредничестве ЕС - РИА Новости, 22.09.2023
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00:46 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/berbok-1897912391.html
Бербок призвала Ереван и Баку к переговорам при посредничестве ЕС
Бербок призвала Ереван и Баку к переговорам при посредничестве ЕС - РИА Новости, 22.09.2023
Бербок призвала Ереван и Баку к переговорам при посредничестве ЕС
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе - Армения и Азербайджан - должны вернуться за стол переговоров при посредничестве ЕС, заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T00:46
2023-09-22T00:46
в мире
азербайджан
нагорный карабах
армения
анналена бербок
евросоюз
генеральная ассамблея оон
оон
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе - Армения и Азербайджан - должны вернуться за стол переговоров при посредничестве ЕС, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Генассамблеи ООН. "Люди в регионе нуждаются в прочном мире между Арменией и Азербайджаном. И его можно достичь лишь за столом переговоров. Мы хотим донести это предельно ясно: я призываю обе стороны вернуться к разговорам при посредничестве ЕС", - заявила Бербок, выступившая сразу после речей армянской и азербайджанской стороны. Бербок осудила блокировку гуманитарных коридоров и призвала "не ставить под вопрос" территориальную целостность и суверенность обоих сторон конфликта. В то же время она назвала высылку этнических армян из Нагорного Карабаха "неприемлемым" шагом. По мнению министра, Лачинский коридор должен оставаться "культурным и гуманитарным" мостом между армянами Нагорного Карабаха и их соплеменниками в Армении. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
азербайджан
нагорный карабах
армения
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, армения, анналена бербок, евросоюз, генеральная ассамблея оон, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Анналена Бербок, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Бербок призвала Ереван и Баку к переговорам при посредничестве ЕС

Бербок: Баку и Ереван должны вернуться к переговорам при посредничестве ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе - Армения и Азербайджан - должны вернуться за стол переговоров при посредничестве ЕС, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Генассамблеи ООН.
«
"Люди в регионе нуждаются в прочном мире между Арменией и Азербайджаном. И его можно достичь лишь за столом переговоров. Мы хотим донести это предельно ясно: я призываю обе стороны вернуться к разговорам при посредничестве ЕС", - заявила Бербок, выступившая сразу после речей армянской и азербайджанской стороны.
Бербок осудила блокировку гуманитарных коридоров и призвала "не ставить под вопрос" территориальную целостность и суверенность обоих сторон конфликта. В то же время она назвала высылку этнических армян из Нагорного Карабаха "неприемлемым" шагом. По мнению министра, Лачинский коридор должен оставаться "культурным и гуманитарным" мостом между армянами Нагорного Карабаха и их соплеменниками в Армении.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Здание МИД Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах
Вчера, 23:27
 
В миреАзербайджанНагорный КарабахАрменияАнналена БербокЕвросоюзГенеральная Ассамблея ООНООНСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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