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Всемирный день без автомобиля - РИА Новости, 22.09.2023
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00:36 22.09.2023
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Всемирный день без автомобиля
Всемирный день без автомобиля - РИА Новости, 22.09.2023
Всемирный день без автомобиля
Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T00:36
2023-09-22T00:36
справки
россия
швейцария
еврокомиссия
москва
всемирный день без автомобиля
день без автомобиля - 2012
день без автомобиля - 2011
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Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). Это символическая акция, главная цель которой напоминание обществу о вреде чрезмерного использования автомобиля для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству. Ведь на долю транспорта приходится более 70% загрязнения атмосферы. Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет – до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция. Общеевропейский День без автомобиля был организован в 2000 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября. Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, велопарадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, экологически чистых видов транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии муниципальных образований.В рамках Европейской недели мобильности муниципалитеты могут заявить о постоянных мерах, осуществляемых в течение года. В 2023 году в акции принимают участие более 2600 городов в более чем 40 странах по всему миру. Сегодня в рамках Всемирного дня без автомобиля владельцы машин и мотоциклов отказываются от личного транспорта и пересаживаются на общественный, едут на велосипеде или идут пешком. Посыл акции окончательно сформировался как экологический: сократить использование топлива и, как следствие, выброс выхлопных газов в атмосферу. По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира. В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород. Сегодня мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню без автомобиля, проходят в разных городах России. Москва присоединилась к флешмобу в 2008 году. Акция проводится при поддержке правительства Москвы. Власти Москвы призывают горожан в этот день пересесть на общественный транспорт, велосипеды или прогуляться пешком. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
швейцария
москва
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Всемирный день без автомобиля

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФлажок, посвященный Всемирному дню отказа от автомобиля
Флажок, посвященный Всемирному дню отказа от автомобиля - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day).
Это символическая акция, главная цель которой напоминание обществу о вреде чрезмерного использования автомобиля для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству. Ведь на долю транспорта приходится более 70% загрязнения атмосферы.
Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет – до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.
Общеевропейский День без автомобиля был организован в 2000 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября.
Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, велопарадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, экологически чистых видов транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии муниципальных образований.
В рамках Европейской недели мобильности муниципалитеты могут заявить о постоянных мерах, осуществляемых в течение года.
В 2023 году в акции принимают участие более 2600 городов в более чем 40 странах по всему миру.
Сегодня в рамках Всемирного дня без автомобиля владельцы машин и мотоциклов отказываются от личного транспорта и пересаживаются на общественный, едут на велосипеде или идут пешком. Посыл акции окончательно сформировался как экологический: сократить использование топлива и, как следствие, выброс выхлопных газов в атмосферу.
По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира.
В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород.
Сегодня мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню без автомобиля, проходят в разных городах России.
Москва присоединилась к флешмобу в 2008 году. Акция проводится при поддержке правительства Москвы. Власти Москвы призывают горожан в этот день пересесть на общественный транспорт, велосипеды или прогуляться пешком.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияШвейцарияЕврокомиссияМоскваВсемирный день без автомобиляДень без автомобиля - 2012День без автомобиля - 2011День без автомобиля - 2010День без автомобиля - 2009ЭкологияЭкология в России
 
 
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