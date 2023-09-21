https://ria.ru/20230921/zerno-1897880297.html
Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки
Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 21.09.2023
Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки, рассчитывает обсудить вопрос с президентом России Владимиром... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:08
2023-09-21T20:08
2023-09-21T20:17
реджеп тайип эрдоган
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нью-йорк (город)
владимир путин
турция
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки, рассчитывает обсудить вопрос с президентом России Владимиром Путиным."Есть ли на данный момент возможность возобновления зернового коридора? Я надеюсь. Мы будем обсуждать это с господином Путиным", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230921/sdelka-1897870672.html
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реджеп тайип эрдоган, россия, нью-йорк (город), владимир путин, турция
Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Нью-Йорк (город), Владимир Путин, Турция
Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки
Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки