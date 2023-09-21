https://ria.ru/20230921/zavaly-1897679798.html

Под завалами дома в Балашихе нашли тела женщины и ребенка

Под завалами дома в Балашихе нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 21.09.2023

Под завалами дома в Балашихе нашли тела женщины и ребенка

Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе, сообщается в публикации в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T00:09

2023-09-21T00:09

2023-09-21T03:34

происшествия

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в балашихе

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе, сообщается в публикации в Telegram-канале МЧС."На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут", — цитирует ведомство главу МЧС Александра Куренкова.Ранее сообщалось о трех жертвах. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из которых погибли.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир. Из дома эвакуировали 170 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

балашиха

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происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе, александр куренков (мчс)