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Под завалами дома в Балашихе нашли тела женщины и ребенка
Под завалами дома в Балашихе нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 21.09.2023
Под завалами дома в Балашихе нашли тела женщины и ребенка
Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе, сообщается в публикации в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T00:09
2023-09-21T00:09
2023-09-21T03:34
происшествия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в балашихе
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе, сообщается в публикации в Telegram-канале МЧС."На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут", — цитирует ведомство главу МЧС Александра Куренкова.Ранее сообщалось о трех жертвах. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из которых погибли.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир. Из дома эвакуировали 170 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе, александр куренков (мчс)
Происшествия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в доме в Балашихе, Александр Куренков (МЧС)
Под завалами дома в Балашихе нашли тела женщины и ребенка
МЧС: под завалами дома в Балашихе спасатели нашли тела женщины и ребенка