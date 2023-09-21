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Столтенберг выступил против сотрудничества с Россией в энергетике после СВО
Столтенберг выступил против сотрудничества с Россией в энергетике после СВО - РИА Новости, 21.09.2023
Столтенберг выступил против сотрудничества с Россией в энергетике после СВО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Западу следует восстанавливать сотрудничество с Россией в области энергетики после окончания конфликта на Украине. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:26
2023-09-21T19:26
2023-09-21T19:28
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Западу следует восстанавливать сотрудничество с Россией в области энергетики после окончания конфликта на Украине. "В энергетике ситуация изменилась фундаментально… Раньше многие европейцы думали, что зависимость от российских энергоносителей – это абсолютно нормально. Они ошиблись… Мы не должны повторить эту ошибку и вновь впасть в зависимость от газа и энергии из России", - сказал он, отвечая в Нью-Йорке на вопрос журналистов о том, может ли такое сотрудничество в будущем возобновиться. По его словам, этот "урок" касается и зависимости от Китая. "Я не говорю о необходимости не сотрудничать с Китаем, но не быть слишком от него зависимыми", - заключил генсек.
https://radiosputnik.ria.ru/20230921/ukraina-1897864985.html
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в мире, россия, китай, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Китай, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг выступил против сотрудничества с Россией в энергетике после СВО
Столтенберг не рекомендовал Западу вступать в энергетическое сотрудничество с РФ