https://ria.ru/20230921/yao-1897854382.html
В Ярославской области построят четыре пункта весогабаритного контроля
В Ярославской области построят четыре пункта весогабаритного контроля - РИА Новости, 21.09.2023
В Ярославской области построят четыре пункта весогабаритного контроля
Строительство четырех новых автоматических пунктов весогабаритного контроля началось в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:01
2023-09-21T18:01
2023-09-21T18:01
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Строительство четырех новых автоматических пунктов весогабаритного контроля началось в Ярославской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что строительство ведется по инициативе губернатора Михаила Евраева с использованием ресурсов национального проекта "Безопасные качественные дороги", реализуемого в регионе областным правительством. Сейчас в работе четыре объекта, по двум заключаются контракты. "Большегрузы, которые идут с огромным перевесом, создают серьезные проблемы для наших трасс. Если мы не защитим дороги, то ремонт во многом будет бесполезен. Поэтому на строительство новых автоматических пунктов весогабаритного контроля выделили из дорожного фонда более 2,5 миллиарда рублей", - сообщил Михаил Евраев. "Это позволит нам сохранить уже отремонтированные трассы, продлить срок службы асфальтового покрытия и как следствие – повысить безопасность дорожного движения", - подчеркнул губернатор. По данным областного правительства, новые комплексы в круглосуточном режиме способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения. Также они будут вычислять скорость движения машины и проводить фотофиксацию. Данные, собранные постами, перенаправляются в Ространснадзор, уточнил министр дорожного хозяйства региона Роман Душко. При выявлении нарушений федеральная служба выносит постановления и выписывает штрафы на собственников транспортных средств. "Так, благодаря действующим пунктам, за восемь месяцев работы наложены штрафы на 500 миллионов рублей. На днях для обеспечения эффективного взаимодействия подписали соглашение с Ространснадзором о сотрудничестве с целью открытия территориального отдела", - сообщил Душко. В настоящее время на дорогах региона установлено пять пунктов весогабаритного контроля. Правительство региона планирует, что в 2024 году их число превысит 20.
https://ria.ru/20230919/programma-1897311278.html
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ярославская область, михаил евраев, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Россия
В Ярославской области построят четыре пункта весогабаритного контроля
В Ярославской области построят четыре новых пункта весогабаритного контроля
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости.
Строительство четырех новых автоматических пунктов весогабаритного контроля началось в Ярославской области, сообщает
правительство региона.
Сообщается, что строительство ведется по инициативе губернатора Михаила Евраева с использованием ресурсов национального проекта "Безопасные качественные дороги", реализуемого в регионе областным правительством. Сейчас в работе четыре объекта, по двум заключаются контракты.
"Большегрузы, которые идут с огромным перевесом, создают серьезные проблемы для наших трасс. Если мы не защитим дороги, то ремонт во многом будет бесполезен. Поэтому на строительство новых автоматических пунктов весогабаритного контроля выделили из дорожного фонда более 2,5 миллиарда рублей", - сообщил Михаил Евраев
.
"Это позволит нам сохранить уже отремонтированные трассы, продлить срок службы асфальтового покрытия и как следствие – повысить безопасность дорожного движения", - подчеркнул губернатор.
По данным областного правительства, новые комплексы в круглосуточном режиме способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения. Также они будут вычислять скорость движения машины и проводить фотофиксацию.
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Данные, собранные постами, перенаправляются в Ространснадзор
, уточнил министр дорожного хозяйства региона Роман Душко. При выявлении нарушений федеральная служба выносит постановления и выписывает штрафы на собственников транспортных средств.
"Так, благодаря действующим пунктам, за восемь месяцев работы наложены штрафы на 500 миллионов рублей. На днях для обеспечения эффективного взаимодействия подписали соглашение с Ространснадзором о сотрудничестве с целью открытия территориального отдела", - сообщил Душко.
В настоящее время на дорогах региона установлено пять пунктов весогабаритного контроля. Правительство региона планирует, что в 2024 году их число превысит 20.
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