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Российские туристы стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам

Российские туристы стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам - РИА Новости, 21.09.2023

Российские туристы стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам

В этом году путешествия на яхтах по Турции, Мальдивам и Сейшелам стали более популярны у российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:10

2023-09-21T17:10

2023-09-21T17:10

туризм

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туризм

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мальдивы

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В этом году путешествия на яхтах по Турции, Мальдивам и Сейшелам стали более популярны у российских туристов, сообщает АТОР.В открытой печати есть данные, что в допандемийные времена для путешествий на яхтах за рубеж выезжало порядка 200 тысяч россиян ежегодно, сейчас ситуация несколько усложнилась, но выбор регионов по-прежнему широк. При желании можно отправиться в яхтенное путешествие по Средиземному морю из стран Европы, на Кубу, в Таиланд, на Сейшелы, Карибы.Главной новинкой сезона 2023 стали круизы на яхте по Турции, которые начали продавать сразу несколько туроператоров. Стартовали туры летом и сейчас, уже практически в конце сезона эксперты отмечают, что спрос на такой круизный продукт есть. На некоторых рейсах в данный момент места выкуплены уже почти полностью, и в наличии остается буквально одна-две каюты.Стоимость круизов – от 145-215 тысяч рублей на двоих, чаевые команде и посещение античных городов оплачиваются дополнительно.С началом осени стартуют круизы на мега-яхтах по Мальдивским островам. Например, есть программы с выходом каждую субботу из Мале, они будут проходить круглогодично. В основном маршрут проходит по точкам для погружения дайверов, но, помимо дайвинг-пакета, при бронировании тура можно выбрать и пакет с процедурами SPA, или смешанный. Стоимость круизов по Мальдивам начинается от 2650 долларов на человека.Набирают популярность в России и яхт-туры на Сейшельских островах. Пока они предлагаются нишевыми специализированными компаниями.В России в 2021 году была принята Концепция развития яхтенного туризма на период до 2030 года, согласно которой должна появиться или обновиться соответствующая инфраструктура в уже существующих центрах яхтенного туризма. К ним можно отнести Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург, Приморский край.Популярен такой отдых в Карелии, Татарстане, Перми, Калининграде, Архангельске. Развитие яхтенного туризма ожидается даже в Магадане, где по планам к 2026 году должен быть построен Морской туристический центр.Стоимость яхтенных путешествий в России очень сильно разнится в зависимости от региона и сезона, начиная от 25 тысяч за место в каюте в качестве участника регаты из Твери (яхта на пять-шесть пассажиров), до 450 тысяч рублей в сутки за аренду яхты в Адлере (яхта на 16 человек), и более 1,5 миллионов рублей за почти двухдневный круиз из Санкт-Петербурга до Валаама и обратно с полным пансионом (яхта на десять человек).

https://ria.ru/20230920/ekspeditsiya-1897560168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, сейшельские острова