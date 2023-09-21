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Российские туристы стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам - РИА Новости, 21.09.2023
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Туризм
 
17:10 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/yakhty-1897756200.html
Российские туристы стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам
Российские туристы стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам - РИА Новости, 21.09.2023
Российские туристы стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам
В этом году путешествия на яхтах по Турции, Мальдивам и Сейшелам стали более популярны у российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:10
2023-09-21T17:10
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В этом году путешествия на яхтах по Турции, Мальдивам и Сейшелам стали более популярны у российских туристов, сообщает АТОР.В открытой печати есть данные, что в допандемийные времена для путешествий на яхтах за рубеж выезжало порядка 200 тысяч россиян ежегодно, сейчас ситуация несколько усложнилась, но выбор регионов по-прежнему широк. При желании можно отправиться в яхтенное путешествие по Средиземному морю из стран Европы, на Кубу, в Таиланд, на Сейшелы, Карибы.Главной новинкой сезона 2023 стали круизы на яхте по Турции, которые начали продавать сразу несколько туроператоров. Стартовали туры летом и сейчас, уже практически в конце сезона эксперты отмечают, что спрос на такой круизный продукт есть. На некоторых рейсах в данный момент места выкуплены уже почти полностью, и в наличии остается буквально одна-две каюты.Стоимость круизов – от 145-215 тысяч рублей на двоих, чаевые команде и посещение античных городов оплачиваются дополнительно.С началом осени стартуют круизы на мега-яхтах по Мальдивским островам. Например, есть программы с выходом каждую субботу из Мале, они будут проходить круглогодично. В основном маршрут проходит по точкам для погружения дайверов, но, помимо дайвинг-пакета, при бронировании тура можно выбрать и пакет с процедурами SPA, или смешанный. Стоимость круизов по Мальдивам начинается от 2650 долларов на человека.Набирают популярность в России и яхт-туры на Сейшельских островах. Пока они предлагаются нишевыми специализированными компаниями.В России в 2021 году была принята Концепция развития яхтенного туризма на период до 2030 года, согласно которой должна появиться или обновиться соответствующая инфраструктура в уже существующих центрах яхтенного туризма. К ним можно отнести Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург, Приморский край.Популярен такой отдых в Карелии, Татарстане, Перми, Калининграде, Архангельске. Развитие яхтенного туризма ожидается даже в Магадане, где по планам к 2026 году должен быть построен Морской туристический центр.Стоимость яхтенных путешествий в России очень сильно разнится в зависимости от региона и сезона, начиная от 25 тысяч за место в каюте в качестве участника регаты из Твери (яхта на пять-шесть пассажиров), до 450 тысяч рублей в сутки за аренду яхты в Адлере (яхта на 16 человек), и более 1,5 миллионов рублей за почти двухдневный круиз из Санкт-Петербурга до Валаама и обратно с полным пансионом (яхта на десять человек).
https://ria.ru/20230920/ekspeditsiya-1897560168.html
турция
мальдивы
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, сейшельские острова
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Сейшельские острова
Российские туристы стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам

АТОР: россияне стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам

© iStock.com / SHanscheДевушка отдыхает на яхте на Мальдивах
Девушка отдыхает на яхте на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / SHansche
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МОСКВА, 21 сен РИА Новости. В этом году путешествия на яхтах по Турции, Мальдивам и Сейшелам стали более популярны у российских туристов, сообщает АТОР.
В открытой печати есть данные, что в допандемийные времена для путешествий на яхтах за рубеж выезжало порядка 200 тысяч россиян ежегодно, сейчас ситуация несколько усложнилась, но выбор регионов по-прежнему широк. При желании можно отправиться в яхтенное путешествие по Средиземному морю из стран Европы, на Кубу, в Таиланд, на Сейшелы, Карибы.
Главной новинкой сезона 2023 стали круизы на яхте по Турции, которые начали продавать сразу несколько туроператоров. Стартовали туры летом и сейчас, уже практически в конце сезона эксперты отмечают, что спрос на такой круизный продукт есть. На некоторых рейсах в данный момент места выкуплены уже почти полностью, и в наличии остается буквально одна-две каюты.
Стоимость круизов – от 145-215 тысяч рублей на двоих, чаевые команде и посещение античных городов оплачиваются дополнительно.
С началом осени стартуют круизы на мега-яхтах по Мальдивским островам. Например, есть программы с выходом каждую субботу из Мале, они будут проходить круглогодично. В основном маршрут проходит по точкам для погружения дайверов, но, помимо дайвинг-пакета, при бронировании тура можно выбрать и пакет с процедурами SPA, или смешанный. Стоимость круизов по Мальдивам начинается от 2650 долларов на человека.
Набирают популярность в России и яхт-туры на Сейшельских островах. Пока они предлагаются нишевыми специализированными компаниями.
В России в 2021 году была принята Концепция развития яхтенного туризма на период до 2030 года, согласно которой должна появиться или обновиться соответствующая инфраструктура в уже существующих центрах яхтенного туризма. К ним можно отнести Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург, Приморский край.
Популярен такой отдых в Карелии, Татарстане, Перми, Калининграде, Архангельске. Развитие яхтенного туризма ожидается даже в Магадане, где по планам к 2026 году должен быть построен Морской туристический центр.
Стоимость яхтенных путешествий в России очень сильно разнится в зависимости от региона и сезона, начиная от 25 тысяч за место в каюте в качестве участника регаты из Твери (яхта на пять-шесть пассажиров), до 450 тысяч рублей в сутки за аренду яхты в Адлере (яхта на 16 человек), и более 1,5 миллионов рублей за почти двухдневный круиз из Санкт-Петербурга до Валаама и обратно с полным пансионом (яхта на десять человек).
На борту яхты Елизавета - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета"
20 сентября, 15:50
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурцияМальдивыАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииСейшельские острова
 
 
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