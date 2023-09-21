Российские туристы стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам
АТОР: россияне стали чаще путешествовать на яхтах по Турции и Мальдивам
© iStock.com / SHanscheДевушка отдыхает на яхте на Мальдивах
© iStock.com / SHansche
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В этом году путешествия на яхтах по Турции, Мальдивам и Сейшелам стали более популярны у российских туристов, сообщает АТОР.
В открытой печати есть данные, что в допандемийные времена для путешествий на яхтах за рубеж выезжало порядка 200 тысяч россиян ежегодно, сейчас ситуация несколько усложнилась, но выбор регионов по-прежнему широк. При желании можно отправиться в яхтенное путешествие по Средиземному морю из стран Европы, на Кубу, в Таиланд, на Сейшелы, Карибы.
Главной новинкой сезона 2023 стали круизы на яхте по Турции, которые начали продавать сразу несколько туроператоров. Стартовали туры летом и сейчас, уже практически в конце сезона эксперты отмечают, что спрос на такой круизный продукт есть. На некоторых рейсах в данный момент места выкуплены уже почти полностью, и в наличии остается буквально одна-две каюты.
Стоимость круизов – от 145-215 тысяч рублей на двоих, чаевые команде и посещение античных городов оплачиваются дополнительно.
С началом осени стартуют круизы на мега-яхтах по Мальдивским островам. Например, есть программы с выходом каждую субботу из Мале, они будут проходить круглогодично. В основном маршрут проходит по точкам для погружения дайверов, но, помимо дайвинг-пакета, при бронировании тура можно выбрать и пакет с процедурами SPA, или смешанный. Стоимость круизов по Мальдивам начинается от 2650 долларов на человека.
Набирают популярность в России и яхт-туры на Сейшельских островах. Пока они предлагаются нишевыми специализированными компаниями.
В России в 2021 году была принята Концепция развития яхтенного туризма на период до 2030 года, согласно которой должна появиться или обновиться соответствующая инфраструктура в уже существующих центрах яхтенного туризма. К ним можно отнести Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург, Приморский край.
Популярен такой отдых в Карелии, Татарстане, Перми, Калининграде, Архангельске. Развитие яхтенного туризма ожидается даже в Магадане, где по планам к 2026 году должен быть построен Морской туристический центр.
Стоимость яхтенных путешествий в России очень сильно разнится в зависимости от региона и сезона, начиная от 25 тысяч за место в каюте в качестве участника регаты из Твери (яхта на пять-шесть пассажиров), до 450 тысяч рублей в сутки за аренду яхты в Адлере (яхта на 16 человек), и более 1,5 миллионов рублей за почти двухдневный круиз из Санкт-Петербурга до Валаама и обратно с полным пансионом (яхта на десять человек).