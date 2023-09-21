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Четверо пострадавших в Балашихе остаются в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в Балашихе остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.09.2023

Четверо пострадавших в Балашихе остаются в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при взрыве газа в Балашихе находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:28

2023-09-21T10:28

2023-09-21T10:39

балашиха

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве газа в Балашихе находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в среду утром, разнеся несколько этажей вместе с перекрытиями. МЧС сообщало, что погибли три человека. После повторного обрушения под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли. Позднее глава ведомства Александр Куренков сообщил, что спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома."Медики оказали амбулаторную помощь 13 пострадавшим в Балашихе и эвакуировали семерых в медицинские учреждения. Двоих пострадавших госпитализировали в Клинический медицинский центр МГМСУ имени А.И. Евдокимова в тяжелом состоянии, одного пострадавшего эвакуировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Еще одного в тяжелом состоянии доставили в Красногорскую городскую больницу №1 на вертолете Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Московской области", - говорится в сообщении. Трое пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализированы в Балашихинскую областную больницу, уточнили в пресс-службе.Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230920/gaz-1897480901.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

балашиха, россия, происшествия, московская область (подмосковье), взрыв в доме в балашихе