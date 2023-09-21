https://ria.ru/20230921/vsu-1897777998.html

Херш заявил о возможном мятеже на Украине

Херш заявил о возможном мятеже на Украине - РИА Новости, 21.09.2023

Херш заявил о возможном мятеже на Украине

Если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:33

2023-09-21T14:33

2023-09-21T18:29

в мире

украина

сеймур херш

сша

киев

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки США."Правда в том, что, если бы украинской армии приказали продолжить наступление, армия бы взбунтовалась. Солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде за авторством Белого дома при (президенте США Джо. — Прим. ред.) Байдене", — приводит Херш слова неназванного сотрудника американской разведки.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди".По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543. Они должны были стать главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.Журналист также утверждает, что украинцы отказались от идеи попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона.Украинские войска больше не имеют шансов на победу, отмечает он.Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.

https://ria.ru/20230921/konflikt-1897780428.html

https://ria.ru/20230921/poteri-1897779383.html

украина

сша

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в мире, украина, сеймур херш, сша, киев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия