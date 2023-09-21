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Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель египетского... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:43
2023-09-21T18:43
2023-09-21T19:16
египет
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самех шукри
генеральная ассамблея оон
ахмед абу зейд
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель египетского ведомства Ахмед Абу Зейд.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября."На полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Шукри проводит встречу с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ", - пишет Зейд в соцсети X (бывшая Twitter).Отмечается, что Египет ценит узы дружбы и продолжающееся сотрудничество между странами на фоне крепких дипломатических отношений, которые длятся уже 80 лет.Ранее Шукри заявлял РИА Новости, что планирует встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи и обсудить с ним ряд двусторонних вопросов и региональные проблемы. Иные подробности грядущей встречи он не раскрыл.
https://ria.ru/20230921/oon-1897846708.html
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египет, оон, в мире, сергей лавров, самех шукри, генеральная ассамблея оон, ахмед абу зейд
Египет, ООН, В мире, Сергей Лавров, Самех Шукри, Генеральная Ассамблея ООН, Ахмед Абу Зейд
Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях ГА ООН
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель египетского ведомства Ахмед Абу Зейд.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.
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"На полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Шукри проводит встречу с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ", - пишет Зейд в соцсети X (бывшая Twitter).
Отмечается, что Египет ценит узы дружбы и продолжающееся сотрудничество между странами на фоне крепких дипломатических отношений, которые длятся уже 80 лет.
Ранее Шукри заявлял РИА Новости, что планирует встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи
и обсудить с ним ряд двусторонних вопросов и региональные проблемы. Иные подробности грядущей встречи он не раскрыл.
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