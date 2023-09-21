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Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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18:43 21.09.2023 (обновлено: 19:16 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vstrecha-1897862695.html
Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель египетского... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:43
2023-09-21T19:16
египет
оон
в мире
сергей лавров
самех шукри
генеральная ассамблея оон
ахмед абу зейд
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель египетского ведомства Ахмед Абу Зейд.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября."На полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Шукри проводит встречу с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ", - пишет Зейд в соцсети X (бывшая Twitter).Отмечается, что Египет ценит узы дружбы и продолжающееся сотрудничество между странами на фоне крепких дипломатических отношений, которые длятся уже 80 лет.Ранее Шукри заявлял РИА Новости, что планирует встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи и обсудить с ним ряд двусторонних вопросов и региональные проблемы. Иные подробности грядущей встречи он не раскрыл.
https://ria.ru/20230921/oon-1897846708.html
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египет, оон, в мире, сергей лавров, самех шукри, генеральная ассамблея оон, ахмед абу зейд
Египет, ООН, В мире, Сергей Лавров, Самех Шукри, Генеральная Ассамблея ООН, Ахмед Абу Зейд
Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД Египта провел встречу с Лавровым на полях ГА ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель египетского ведомства Ахмед Абу Зейд.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена
Вчера, 17:34
"На полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Шукри проводит встречу с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ", - пишет Зейд в соцсети X (бывшая Twitter).
Отмечается, что Египет ценит узы дружбы и продолжающееся сотрудничество между странами на фоне крепких дипломатических отношений, которые длятся уже 80 лет.
Ранее Шукри заявлял РИА Новости, что планирует встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи и обсудить с ним ряд двусторонних вопросов и региональные проблемы. Иные подробности грядущей встречи он не раскрыл.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Лавров на полях ГА ООН пошутил о визах и проблемах России
Вчера, 08:23
 
ЕгипетООНВ миреСергей ЛавровСамех ШукриГенеральная Ассамблея ООНАхмед Абу Зейд
 
 
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