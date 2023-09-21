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В Евлахе прошла встреча делегаций Азербайджана и карабахских армян - РИА Новости, 21.09.2023
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12:24 21.09.2023 (обновлено: 13:00 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vstrecha-1897742911.html
В Евлахе прошла встреча делегаций Азербайджана и карабахских армян
В Евлахе прошла встреча делегаций Азербайджана и карабахских армян - РИА Новости, 21.09.2023
В Евлахе прошла встреча делегаций Азербайджана и карабахских армян
В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армян Карабаха, передает азербайджанское агентство АПА. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:24
2023-09-21T13:00
в мире
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БАКУ, 21 сен — РИА Новости. В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армян Карабаха, передает азербайджанское агентство АПА."На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян", — говорится в сообщении.Азербайджан на встрече представили депутат парламента Рамин Мамедов, которого в марте президент Ильхам Алиев назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами. Кроме того, в состав делегации вошли Башир Гаджиев — заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях и сотрудник спецпредставительства президента Илькин Султанов.Армян Карабаха представили Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.Также на встрече присутствовали представители российского миротворческого контингента.Переговоры проходили за закрытыми дверями.Накануне помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Баку подготовил план реинтеграции армянского населения Карабаха. Он также подчеркнул, что Азербайджан получил гарантии полного разоружения незаконных армянских формирований в Карабахе. Их общую численность Гаджиев оценил примерно в десять тысяч человек.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя в Карабахе. Военная операция продолжалась около суток, после чего представители Баку и Степанакерта при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при соблюдении ряда условий.За время "антитеррористической операции" российские подразделения эвакуировали из трех районов региона пять тысяч человек.
https://ria.ru/20230921/stepanakert-1897733929.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897669531.html
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в мире
В мире
В Евлахе прошла встреча делегаций Азербайджана и карабахских армян

Встреча делегаций Азербайджана и карабахских армян в Евлахе завершилась

© AP PhotoВстреча представителей Азербайджана и карабахских армян в Евлахе
Встреча представителей Азербайджана и карабахских армян в Евлахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo
Встреча представителей Азербайджана и карабахских армян в Евлахе
Читать ria.ru в
БАКУ, 21 сен — РИА Новости. В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армян Карабаха, передает азербайджанское агентство АПА.
«
"На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян", — говорится в сообщении.
Азербайджан на встрече представили депутат парламента Рамин Мамедов, которого в марте президент Ильхам Алиев назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами. Кроме того, в состав делегации вошли Башир Гаджиев — заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях и сотрудник спецпредставительства президента Илькин Султанов.
Армян Карабаха представили Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.
Также на встрече присутствовали представители российского миротворческого контингента.
Переговоры проходили за закрытыми дверями.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Вчера, 11:47
Накануне помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Баку подготовил план реинтеграции армянского населения Карабаха. Он также подчеркнул, что Азербайджан получил гарантии полного разоружения незаконных армянских формирований в Карабахе. Их общую численность Гаджиев оценил примерно в десять тысяч человек.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя в Карабахе. Военная операция продолжалась около суток, после чего представители Баку и Степанакерта при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при соблюдении ряда условий.
За время "антитеррористической операции" российские подразделения эвакуировали из трех районов региона пять тысяч человек.
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек, сообщили СМИ
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