https://ria.ru/20230921/vstrecha-1897683240.html

"Неблагодарная скотина". Зеленский опозорился из-за одной встречи

"Неблагодарная скотина". Зеленский опозорился из-за одной встречи - РИА Новости, 21.09.2023

"Неблагодарная скотина". Зеленский опозорился из-за одной встречи

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, министром... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T01:20

2023-09-21T01:20

2023-09-21T01:20

в мире

украина

венгрия

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

клаус йоханнис

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6cc589420d2c72697cecae2a087dbc06.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом для обсуждения открытия европейского рынка для украинских сельскохозяйственных продуктов."Гоните эту неблагодарную скотину", — разозлился Kamil Otwinowski."Теперь я вижу, что Зеленский на пару с олигархами использует войну для личного обогащения. Это отвратительно", — возмутился PowoliDoCelu Pira Finance."Берегитесь Украины, берегитесь. Довольно. Хватит с населения ЕС. Они не станут продолжать спонсировать украинский конфликт", — написал Peter A Rechnagel."У тебя есть поддержка от всей планеты, а ты все равно жалуешься. Ты просто показушник", — отметил Shaunt."Урсула и Зеленский провели встречу самых коррумпированных персон Европы. Браво", — сыронизировал RaDeger.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897661132.html

https://ria.ru/20230920/ssha-1897589418.html

украина

венгрия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, клаус йоханнис, евросоюз, еврокомиссия, болгария