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"Неблагодарная скотина". Зеленский опозорился из-за одной встречи
"Неблагодарная скотина". Зеленский опозорился из-за одной встречи - РИА Новости, 21.09.2023
"Неблагодарная скотина". Зеленский опозорился из-за одной встречи
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, министром... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:20
2023-09-21T01:20
2023-09-21T01:20
в мире
украина
венгрия
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
клаус йоханнис
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом для обсуждения открытия европейского рынка для украинских сельскохозяйственных продуктов."Гоните эту неблагодарную скотину", — разозлился Kamil Otwinowski."Теперь я вижу, что Зеленский на пару с олигархами использует войну для личного обогащения. Это отвратительно", — возмутился PowoliDoCelu Pira Finance."Берегитесь Украины, берегитесь. Довольно. Хватит с населения ЕС. Они не станут продолжать спонсировать украинский конфликт", — написал Peter A Rechnagel."У тебя есть поддержка от всей планеты, а ты все равно жалуешься. Ты просто показушник", — отметил Shaunt."Урсула и Зеленский провели встречу самых коррумпированных персон Европы. Браво", — сыронизировал RaDeger.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897661132.html
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в мире, украина, венгрия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, клаус йоханнис, евросоюз, еврокомиссия, болгария
В мире, Украина, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, Евросоюз, Еврокомиссия, Болгария