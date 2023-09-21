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Саудовский принц высказался о вероятности мировой ядерной войны
Саудовский принц высказался о вероятности мировой ядерной войны - РИА Новости, 21.09.2023
Саудовский принц высказался о вероятности мировой ядерной войны
Применение какой-либо страной ядерного оружия приведет к ее конфликту со всем миром, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью Fox РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:29
2023-09-21T09:29
2023-09-21T11:16
в мире
саудовская аравия
иран
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Применение какой-либо страной ядерного оружия приведет к ее конфликту со всем миром, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью Fox News."Использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведет войну с остальным миром. Мир не может стать свидетелем еще одной Хиросимы. Если мир увидит гибель 100 тысяч человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром", — сказал он.Если ядерное оружие получит Иран, то Саудовская Аравия будет вынуждена пойти на аналогичный шаг, добавил принц."Мы обеспокоены, если какая-либо страна получит ядерное оружие: это плохо", — заключил бен Салман. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), действующий с 1970 года, установил, что ядерным оружием обладают только пять стран: СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, — и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать от кого бы то ни было атомных бомб и не создавать их. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ.
https://ria.ru/20230910/udar-1895269795.html
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в мире, саудовская аравия, иран
В мире, Саудовская Аравия, Иран
Саудовский принц высказался о вероятности мировой ядерной войны
Саудовский принц: применивший ядерное оружие вступит в войну со всем миром