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Финал конкурса "Воспитатель года России – 2023" пройдет в Волгограде - РИА Новости, 21.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:36 21.09.2023 (обновлено: 15:06 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vospitatel-1897779261.html
Финал конкурса "Воспитатель года России – 2023" пройдет в Волгограде
Финал конкурса "Воспитатель года России – 2023" пройдет в Волгограде - РИА Новости, 21.09.2023
Финал конкурса "Воспитатель года России – 2023" пройдет в Волгограде
89 педагогов дошкольного образования станут участниками финала Всероссийского профессиональный конкурса "Воспитатель года России – 2023", который пройдет в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:36
2023-09-21T15:06
год педагога и наставника
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. 89 педагогов дошкольного образования станут участниками финала Всероссийского профессиональный конкурса "Воспитатель года России – 2023", который пройдет в Волгограде с 23 по 27 сентября.В финале за звание лучшего воспитателя в этом году поборются 62 воспитателя, 8 музыкальных руководителей, 7 инструкторов по физической культуре, 7 учителей-логопедов, 3 старших воспитателя, 1 учитель-дефектолог и 1 педагог дополнительного образования. 70 педагогов представляют городские образовательные организации, 19 – сельские."Для ребенка воспитатель – первый проводник в мир знаний. Педагоги в детских садах вкладывают в воспитанников душу, прививают им основные понятия о добре и дружбе, учат любить свою Родину. Главный смысл конкурса "Воспитатель года России" не в соревновании как таковом. Прежде всего это возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом", – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.24 сентября состоятся испытания очного первого тура заключительного этапа конкурса – "Моя педагогическая находка" и "Педагогическое мероприятие с детьми". По итогам этого тура будут определены 15 лауреатов, которые примут участие во втором туре "Мастерская педагога". В заключительном третьем туре "Педагогические дебаты" будут состязаться призеры конкурса – 5 воспитателей, набравших наибольшее количество баллов.Имя победителя объявят 27 сентября на торжественной церемонии закрытия конкурса "Воспитатель года России – 2023".Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.
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РИА Новости
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование

Финал конкурса "Воспитатель года России – 2023" пройдет в Волгограде

© РИА Новости / Евгений БиятовВолонтеры ОНФ открыли более 700 бесплатных кружков для детей
Волонтеры ОНФ открыли более 700 бесплатных кружков для детей - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. 89 педагогов дошкольного образования станут участниками финала Всероссийского профессиональный конкурса "Воспитатель года России – 2023", который пройдет в Волгограде с 23 по 27 сентября.
В финале за звание лучшего воспитателя в этом году поборются 62 воспитателя, 8 музыкальных руководителей, 7 инструкторов по физической культуре, 7 учителей-логопедов, 3 старших воспитателя, 1 учитель-дефектолог и 1 педагог дополнительного образования. 70 педагогов представляют городские образовательные организации, 19 – сельские.
"Для ребенка воспитатель – первый проводник в мир знаний. Педагоги в детских садах вкладывают в воспитанников душу, прививают им основные понятия о добре и дружбе, учат любить свою Родину. Главный смысл конкурса "Воспитатель года России" не в соревновании как таковом. Прежде всего это возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом", – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
24 сентября состоятся испытания очного первого тура заключительного этапа конкурса – "Моя педагогическая находка" и "Педагогическое мероприятие с детьми". По итогам этого тура будут определены 15 лауреатов, которые примут участие во втором туре "Мастерская педагога". В заключительном третьем туре "Педагогические дебаты" будут состязаться призеры конкурса – 5 воспитателей, набравших наибольшее количество баллов.
Имя победителя объявят 27 сентября на торжественной церемонии закрытия конкурса "Воспитатель года России – 2023".
Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторОбществоСергей КравцовСН_Образование
 
 
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