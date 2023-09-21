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Финал конкурса "Воспитатель года России – 2023" пройдет в Волгограде

Финал конкурса "Воспитатель года России – 2023" пройдет в Волгограде - РИА Новости, 21.09.2023

Финал конкурса "Воспитатель года России – 2023" пройдет в Волгограде

89 педагогов дошкольного образования станут участниками финала Всероссийского профессиональный конкурса "Воспитатель года России – 2023", который пройдет в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:36

2023-09-21T14:36

2023-09-21T15:06

год педагога и наставника

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сн_образование

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. 89 педагогов дошкольного образования станут участниками финала Всероссийского профессиональный конкурса "Воспитатель года России – 2023", который пройдет в Волгограде с 23 по 27 сентября.В финале за звание лучшего воспитателя в этом году поборются 62 воспитателя, 8 музыкальных руководителей, 7 инструкторов по физической культуре, 7 учителей-логопедов, 3 старших воспитателя, 1 учитель-дефектолог и 1 педагог дополнительного образования. 70 педагогов представляют городские образовательные организации, 19 – сельские."Для ребенка воспитатель – первый проводник в мир знаний. Педагоги в детских садах вкладывают в воспитанников душу, прививают им основные понятия о добре и дружбе, учат любить свою Родину. Главный смысл конкурса "Воспитатель года России" не в соревновании как таковом. Прежде всего это возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом", – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.24 сентября состоятся испытания очного первого тура заключительного этапа конкурса – "Моя педагогическая находка" и "Педагогическое мероприятие с детьми". По итогам этого тура будут определены 15 лауреатов, которые примут участие во втором туре "Мастерская педагога". В заключительном третьем туре "Педагогические дебаты" будут состязаться призеры конкурса – 5 воспитателей, набравших наибольшее количество баллов.Имя победителя объявят 27 сентября на торжественной церемонии закрытия конкурса "Воспитатель года России – 2023".Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование