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Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД
Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД - РИА Новости, 21.09.2023
Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД
Даты визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию зависят от конкретики вопросов, которые могут обсуждаться в ходе его поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:47
2023-09-21T13:47
2023-09-21T13:50
россия
рафаэль гросси
сергей рябков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Даты визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию зависят от конкретики вопросов, которые могут обсуждаться в ходе его поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зависит от конкретики вопросов, которые будут обсуждаться в ходе такой поездки. Гросси когда приезжает к нам, встречается прежде всего с руководством "Росатома". Графики могут быть состыкованы", - сказал он в беседе с агентством.
https://ria.ru/20230921/magate-1897684067.html
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россия, рафаэль гросси, сергей рябков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Рябков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД
Рябков: даты визита Гросси в РФ зависят от конкретики вопросов для обсуждения