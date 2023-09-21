https://ria.ru/20230921/vizit-1897764794.html

Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД

Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД - РИА Новости, 21.09.2023

Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД

Даты визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию зависят от конкретики вопросов, которые могут обсуждаться в ходе его поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:47

2023-09-21T13:47

2023-09-21T13:50

россия

рафаэль гросси

сергей рябков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Даты визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию зависят от конкретики вопросов, которые могут обсуждаться в ходе его поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зависит от конкретики вопросов, которые будут обсуждаться в ходе такой поездки. Гросси когда приезжает к нам, встречается прежде всего с руководством "Росатома". Графики могут быть состыкованы", - сказал он в беседе с агентством.

https://ria.ru/20230921/magate-1897684067.html

россия

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2023

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россия, рафаэль гросси, сергей рябков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ