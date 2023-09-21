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Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД - РИА Новости, 21.09.2023
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13:47 21.09.2023 (обновлено: 13:50 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vizit-1897764794.html
Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД
Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД - РИА Новости, 21.09.2023
Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД
Даты визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию зависят от конкретики вопросов, которые могут обсуждаться в ходе его поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:47
2023-09-21T13:50
россия
рафаэль гросси
сергей рябков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Даты визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию зависят от конкретики вопросов, которые могут обсуждаться в ходе его поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зависит от конкретики вопросов, которые будут обсуждаться в ходе такой поездки. Гросси когда приезжает к нам, встречается прежде всего с руководством "Росатома". Графики могут быть состыкованы", - сказал он в беседе с агентством.
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россия, рафаэль гросси, сергей рябков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Рябков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения, заявил МИД

Рябков: даты визита Гросси в РФ зависят от конкретики вопросов для обсуждения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Даты визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию зависят от конкретики вопросов, которые могут обсуждаться в ходе его поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зависит от конкретики вопросов, которые будут обсуждаться в ходе такой поездки. Гросси когда приезжает к нам, встречается прежде всего с руководством "Росатома". Графики могут быть состыкованы", - сказал он в беседе с агентством.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Гросси изложил Лаврову мнение МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС
Вчера, 01:41
 
РоссияРафаэль ГроссиСергей РябковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
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