https://ria.ru/20230921/usa-1897852116.html
Генсек НАТО назвал страну, на которой США сфокусируются после Украины
Генсек НАТО назвал страну, на которой США сфокусируются после Украины - РИА Новости, 21.09.2023
Генсек НАТО назвал страну, на которой США сфокусируются после Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина добьется успеха в конфликте, то это позволит США сконцентрироваться на Китае, при этом российская сторона... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:53
2023-09-21T17:53
2023-09-21T21:10
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина добьется успеха в конфликте, то это позволит США сконцентрироваться на Китае, при этом российская сторона неоднократно заявляла, что НАТО напрямую участвует в украинском конфликте, что имеет негативный эффект и не способствует мирным переговорам. "Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины. <…> Если Украина победит, у вас будет вторая самая большая армия в Европе. <…> Это упростит для вас задачу сфокусироваться на Китае и меньше опасаться за ситуацию в Европе", — сказал Столтенберг на форуме в США, где он находится в рамках работы Генассамблеи ООН.Генсек НАТО также пояснил, что цель его пребывания на ГА ООН в США — заручиться поддержкой для Украины. "Одна из целей моего визита на ГА ООН — это то, что это хорошая платформа для проведения встреч, моя главная цель этой недели — мобилизовать поддержку Украины, это то, что обсуждалось практически на всех моих встречах тут", — указал Столтенберг. По его словам, члены НАТО и страны-партнеры "осознают, что поддержка Украины обеспечивает нашу собственную безопасность". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Москве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230921/knr-1897709066.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, сша
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, США
Генсек НАТО назвал страну, на которой США сфокусируются после Украины
Столтенберг: США сфокусируются на Китае, если Украина "победит" в конфликте
БРЮССЕЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина добьется успеха в конфликте, то это позволит США сконцентрироваться на Китае, при этом российская сторона неоднократно заявляла, что НАТО напрямую участвует в украинском конфликте, что имеет негативный эффект и не способствует мирным переговорам.
«
"Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины. <…> Если Украина победит, у вас будет вторая самая большая армия в Европе. <…> Это упростит для вас задачу сфокусироваться на Китае и меньше опасаться за ситуацию в Европе", — сказал Столтенберг на форуме в США, где он находится в рамках работы Генассамблеи ООН.
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Генсек НАТО также пояснил, что цель его пребывания на ГА ООН в США — заручиться поддержкой для Украины. "Одна из целей моего визита на ГА ООН — это то, что это хорошая платформа для проведения встреч, моя главная цель этой недели — мобилизовать поддержку Украины, это то, что обсуждалось практически на всех моих встречах тут", — указал Столтенберг.
По его словам, члены НАТО и страны-партнеры "осознают, что поддержка Украины обеспечивает нашу собственную безопасность".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Москве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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