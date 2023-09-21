https://ria.ru/20230921/urozhay-1897761480.html

Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО

Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО - РИА Новости, 21.09.2023

Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО

Фермеры Мордовии передали часть урожая военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:33

2023-09-21T13:33

2023-09-21T13:33

надежные люди

херсонская область

артем здунов

"российский фонд мира"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Фермеры Мордовии передали часть урожая военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов. "Гуманитарная помощь нашим бойцам и новым регионам нужна постоянно. Закупаем всё необходимое сразу, как только от боевых подразделений приходят заявки. В новой партии отправили продукты длительного хранения, инструменты, оборудование. Многое из этого сейчас производится в Мордовии. Часть урожая военнослужащим передали фермеры республики", - написал Здунов в своем телеграм-канале. Он отметил, что гуманитарный груз доставят и подшефному Каланчакскому округу Херсонской области. "Многие земляки там побывали и знают, насколько это нужно людям - от медицины до продуктов питания. Спасибо нашим производствам, бизнесу, аграриям, волонтерам, Российскому фонду мира, всем неравнодушным жителям. Мы действительно вместе, и каждый вносит свой вклад в Победу", - подчеркнул Здунов. В Херсонской области работают строители, врачи, сотрудники администрации Мордовии. Строители Мордовии отремонтировали в Каланчаке МФЦ, работают на объектах ЖКХ, социальной инфраструктуры. Мордовия помогает новому региону со стройматериалами, медикаментами, продуктами, учебниками, спортинвентарем. В планах - вместе развивать курортную зону в Херсонской области.

https://ria.ru/20230920/gumpomosch-1897536488.html

херсонская область

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херсонская область , артем здунов, "российский фонд мира"