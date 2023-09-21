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Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО - РИА Новости, 21.09.2023
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Надежные люди
 
13:33 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/urozhay-1897761480.html
Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО
Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО - РИА Новости, 21.09.2023
Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО
Фермеры Мордовии передали часть урожая военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:33
2023-09-21T13:33
надежные люди
херсонская область
артем здунов
"российский фонд мира"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Фермеры Мордовии передали часть урожая военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов. "Гуманитарная помощь нашим бойцам и новым регионам нужна постоянно. Закупаем всё необходимое сразу, как только от боевых подразделений приходят заявки. В новой партии отправили продукты длительного хранения, инструменты, оборудование. Многое из этого сейчас производится в Мордовии. Часть урожая военнослужащим передали фермеры республики", - написал Здунов в своем телеграм-канале. Он отметил, что гуманитарный груз доставят и подшефному Каланчакскому округу Херсонской области. "Многие земляки там побывали и знают, насколько это нужно людям - от медицины до продуктов питания. Спасибо нашим производствам, бизнесу, аграриям, волонтерам, Российскому фонду мира, всем неравнодушным жителям. Мы действительно вместе, и каждый вносит свой вклад в Победу", - подчеркнул Здунов. В Херсонской области работают строители, врачи, сотрудники администрации Мордовии. Строители Мордовии отремонтировали в Каланчаке МФЦ, работают на объектах ЖКХ, социальной инфраструктуры. Мордовия помогает новому региону со стройматериалами, медикаментами, продуктами, учебниками, спортинвентарем. В планах - вместе развивать курортную зону в Херсонской области.
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РИА Новости
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херсонская область , артем здунов, "российский фонд мира"
Надежные люди, Херсонская область , Артем Здунов, "Российский фонд мира"
Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО

Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону спецоперации

© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияГуманитарная помощь военнослужащим в зоне СВО от фермеров Мордовии
Гуманитарная помощь военнослужащим в зоне СВО от фермеров Мордовии - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : пресс-служба главы Республики Мордовия
Гуманитарная помощь военнослужащим в зоне СВО от фермеров Мордовии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Фермеры Мордовии передали часть урожая военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов.
«
"Гуманитарная помощь нашим бойцам и новым регионам нужна постоянно. Закупаем всё необходимое сразу, как только от боевых подразделений приходят заявки. В новой партии отправили продукты длительного хранения, инструменты, оборудование. Многое из этого сейчас производится в Мордовии. Часть урожая военнослужащим передали фермеры республики", - написал Здунов в своем телеграм-канале.
© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияГуманитарная помощь военнослужащим в зоне СВО от фермеров Мордовии
Гуманитарная помощь военнослужащим в зоне СВО от фермеров Мордовии - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : пресс-служба главы Республики Мордовия
Гуманитарная помощь военнослужащим в зоне СВО от фермеров Мордовии
Он отметил, что гуманитарный груз доставят и подшефному Каланчакскому округу Херсонской области. "Многие земляки там побывали и знают, насколько это нужно людям - от медицины до продуктов питания. Спасибо нашим производствам, бизнесу, аграриям, волонтерам, Российскому фонду мира, всем неравнодушным жителям. Мы действительно вместе, и каждый вносит свой вклад в Победу", - подчеркнул Здунов.
В Херсонской области работают строители, врачи, сотрудники администрации Мордовии. Строители Мордовии отремонтировали в Каланчаке МФЦ, работают на объектах ЖКХ, социальной инфраструктуры. Мордовия помогает новому региону со стройматериалами, медикаментами, продуктами, учебниками, спортинвентарем. В планах - вместе развивать курортную зону в Херсонской области.
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Надежные людиХерсонская областьАртем Здунов"Российский фонд мира"
 
 
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