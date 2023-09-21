https://ria.ru/20230921/ukraina-1897762085.html

Украина получила грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов

Украина получила грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 21.09.2023

Украина получила грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов

Украина получила 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства направят на возмещение расходов государственного бюджета, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:37

2023-09-21T13:37

2023-09-21T13:37

украина

сша

сергей марченко

всемирный банк

верховная рада украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украина получила 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства направят на возмещение расходов государственного бюджета, сообщил в четверг украинский министр финансов Сергей Марченко. "В государственный бюджет 21 сентября поступил грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка", - приводит слова Марченко пресс-служба в Telegram-канале минфина. Отмечается, что полученное финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам госпогранслужбы Украины, оплаты труда медработников, оказывающих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогов. Как пояснил министр, средства являются частью дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка, предоставленная помощь позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны. По его словам, с февраля прошлого года в бюджет Украины поступило 21,7 миллиарда долларов. Как сообщала 30 июля председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897675865.html

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897752582.html

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украина, сша, сергей марченко, всемирный банк, верховная рада украины