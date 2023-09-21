https://ria.ru/20230921/udar-1897776456.html

Российские военные нанесли удар по центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ

Российские военные нанесли удар по центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023

Российские военные нанесли удар по центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ

Российские вооруженные силы ударили ракетами воздушного базирования по центрам разведки и подготовки диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в атаке также были... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:30

2023-09-21T14:30

2023-09-21T15:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российские вооруженные силы ударили ракетами воздушного базирования по центрам разведки и подготовки диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в атаке также были задействованы беспилотники, заявили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", — говорится в сводке ведомства.Как сообщается, "цели удара достигнуты, все объекты поражены". Где именно располагалась эта инфраструктура, в министерстве не уточнили.Кроме того, в результате боевых действий потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, на Донецком — свыше 300 человек, на Купянском — до 20, на Краснолиманском — более 75, на Южнодонецком — до 110, на Херсонском — более 45.За сутки расчеты ПВО также сбили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну противолодочную ракету HARM. Уничтожены 75 беспилотников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность