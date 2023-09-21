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Российские военные нанесли удар по центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ
Российские военные нанесли удар по центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023
Российские военные нанесли удар по центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ
Российские вооруженные силы ударили ракетами воздушного базирования по центрам разведки и подготовки диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в атаке также были... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:30
2023-09-21T14:30
2023-09-21T15:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российские вооруженные силы ударили ракетами воздушного базирования по центрам разведки и подготовки диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в атаке также были задействованы беспилотники, заявили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", — говорится в сводке ведомства.Как сообщается, "цели удара достигнуты, все объекты поражены". Где именно располагалась эта инфраструктура, в министерстве не уточнили.Кроме того, в результате боевых действий потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, на Донецком — свыше 300 человек, на Купянском — до 20, на Краснолиманском — более 75, на Южнодонецком — до 110, на Херсонском — более 45.За сутки расчеты ПВО также сбили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну противолодочную ракету HARM. Уничтожены 75 беспилотников.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные нанесли удар по центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ
МО: ВС России нанесли удар по центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.
Российские вооруженные силы ударили ракетами воздушного базирования по центрам разведки и подготовки диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в атаке также были задействованы беспилотники, заявили в Минобороны
.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", — говорится в сводке ведомства.
Как сообщается, "цели удара достигнуты, все объекты поражены". Где именно располагалась эта инфраструктура, в министерстве не уточнили.
Кроме того, в результате боевых действий потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, на Донецком — свыше 300 человек, на Купянском — до 20, на Краснолиманском — более 75, на Южнодонецком — до 110, на Херсонском — более 45.
За сутки расчеты ПВО также сбили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну противолодочную ракету HARM. Уничтожены 75 беспилотников.