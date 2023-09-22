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Storm Shadow: характеристики крылатой ракеты, дальность полета, радиус, стоимость и применение
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21:09 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/storm_shadow-1898128789.html
Ракета Storm Shadow: характеристики, применение, аналоги в России
Storm Shadow: характеристики крылатой ракеты, дальность полета, радиус, стоимость и применение
Ракета Storm Shadow: характеристики, применение, аналоги в России
Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Представляет собой модификацию французской крылатой ракеты SCALP-EG, которая... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:09
2023-09-22T21:09
нато
россия
великобритания
франция
storm shadow
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Представляет собой модификацию французской крылатой ракеты SCALP-EG, которая была адаптирована для применения с самолетов ВВС Великобритании. Строение и технические характеристики, цели, для которых она применяется, сколько лет стоит на вооружении и есть ли аналог в России, – в материале "РИА Новости".Крылатые ракеты Великобритании Storm ShadowStorm Shadow или "Тень шторма" – малозаметная тактическая крылатая ракета большой дальности. Это совместная разработка британской оборонной и аэрокосмической компании British Aerospace и французской Matra, специализирующейся на производстве авиакосмического оборудования и транспорта.Для каких задач предназначеныРакеты Storm Shadow стоят на вооружении Великобритании, Франции и Италии с 2002 года.Первые успешные тестовые стрельбы состоялись в 2000 году. В настоящее время их производством занимается компания MBDA Missile Systems, штаб-квартира которой расположена во Франции, представительства также есть в Германии, Великобритании и Италии.Storm Shadow относится к типу ударных малозаметных крылатых ракет и предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полёте на сверхмалых высотах, что минимизирует вероятность обнаружения со стороны противника. Это делает их эффективным оружием для нанесения точных ударов по важным объектам: промышленным зданиям, ангарам, пунктам командования, правления и связи, складам боеприпасов, электростанциям надводным и подводным судам в портах и другим стратегическим и тактическим целям.Особенности и сложность обнаруженияРакеты Storm Shadow обладают рядом особенностей и тактик, которые делают их сложными для обнаружения противником.Они программируются перед запуском и не требуют контроля в полете. Инерциальная система с лазерным режимом автономной навигации и наведения (INS/GPS) и инфракрасная система самонастройки обеспечивают точность поражения целей и затрудняют их обнаружение современными средствами ПВО.Летает ракета на высоте 30-40 метров, используя данные GPS и системы коррекции траектории TERPROM, способна огибать рельеф местности и менять направление, приближаться к цели незаметно для ПВО и предоставлять противнику ограниченное время реагирования.Снаряд летит по квазибаллистической траектории, система самонастройки позволяет ракете корректировать маршрут полета, изменять высоту, курс и применять другие обманные маневры для затруднения обнаружения со стороны ПВО.Характеристики и строениеБлагодаря особому профилю конструкции, установленному турбореактивному дозвуковому двигателю, инфракрасному самонаведению, бортовому процессору, способному ориентироваться с помощью GPS-модуля, крылатая тактическая ракета Storm Shadow способна оставаться вне зоны обнаружения средств противовоздушной обороны. Боеголовка типа BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge) весом 450 кг имеет две боевые части. Первая – проникающий заряд для разрушения бетона, брони, земли. Вторая – основная, предназначенная для поражения цели за защитой. Имеет механизм самоликвидации и самоуничтожается в случае, если запрограммированные данные отличаются от полученных в ходе сканирования с камеры наведения.Технические характеристики:СтоимостьСтоимость дальнобойной ракеты Storm Shadow варьируется, но в среднем оценивается примерно в€1,3 млн до €2 млн.Применение крылатых ракет Storm ShadowРакеты этого типа применяются во время операций по доставке точных ударов по стратегическим и тактическим целям. В 2003 году состоялось их первое боевое крещение во время вторжения в Ирак. С тех пор они неоднократно использовались в военных операциях НАТО. Storm Shadow могут быть запущены с самолетов "Tornado", "Rafale", "Mirage 2000" и Eurofighter "Typhoon", а также с кораблей-авианосцев и подводных лодок при установке на них дополнительного оборудования, например, на фрегатах типа FREMM.Аналог Storm shadow в РоссииСоставить достойную конкуренцию Storm Shadow в России могут крылатые ракеты "Калибр". Боеголовка, как и у британского боеприпаса, обладает проникающим эффектом. При непосредственном приближении к цели ракета снижается до 20 метров над землёй и развивает скорость до 3500 км/ч. Они способны маневрировать в соответствии с рельефом местности и не подавать никаких сигналов, по которым их можно засечь.
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нато, россия, великобритания, франция, storm shadow
НАТО, Россия, Великобритания, Франция, Storm Shadow

Ракета Storm Shadow: характеристики, применение, аналоги в России

© iStock.com / alxpinРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© iStock.com / alxpin
Ракета Storm Shadow
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Оглавление
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Представляет собой модификацию французской крылатой ракеты SCALP-EG, которая была адаптирована для применения с самолетов ВВС Великобритании. Строение и технические характеристики, цели, для которых она применяется, сколько лет стоит на вооружении и есть ли аналог в России, – в материале "РИА Новости".

Крылатые ракеты Великобритании Storm Shadow

Storm Shadow или "Тень шторма" – малозаметная тактическая крылатая ракета большой дальности. Это совместная разработка британской оборонной и аэрокосмической компании British Aerospace и французской Matra, специализирующейся на производстве авиакосмического оборудования и транспорта.
© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp

Для каких задач предназначены

Ракеты Storm Shadow стоят на вооружении Великобритании, Франции и Италии с 2002 года.Первые успешные тестовые стрельбы состоялись в 2000 году. В настоящее время их производством занимается компания MBDA Missile Systems, штаб-квартира которой расположена во Франции, представительства также есть в Германии, Великобритании и Италии.
Storm Shadow относится к типу ударных малозаметных крылатых ракет и предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полёте на сверхмалых высотах, что минимизирует вероятность обнаружения со стороны противника. Это делает их эффективным оружием для нанесения точных ударов по важным объектам: промышленным зданиям, ангарам, пунктам командования, правления и связи, складам боеприпасов, электростанциям надводным и подводным судам в портах и другим стратегическим и тактическим целям.
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Инфографика

Особенности и сложность обнаружения

Ракеты Storm Shadow обладают рядом особенностей и тактик, которые делают их сложными для обнаружения противником.
Они программируются перед запуском и не требуют контроля в полете. Инерциальная система с лазерным режимом автономной навигации и наведения (INS/GPS) и инфракрасная система самонастройки обеспечивают точность поражения целей и затрудняют их обнаружение современными средствами ПВО.
Летает ракета на высоте 30-40 метров, используя данные GPS и системы коррекции траектории TERPROM, способна огибать рельеф местности и менять направление, приближаться к цели незаметно для ПВО и предоставлять противнику ограниченное время реагирования.
Снаряд летит по квазибаллистической траектории, система самонастройки позволяет ракете корректировать маршрут полета, изменять высоту, курс и применять другие обманные маневры для затруднения обнаружения со стороны ПВО.
CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x / Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x /
Ракета Storm Shadow

Характеристики и строение

Благодаря особому профилю конструкции, установленному турбореактивному дозвуковому двигателю, инфракрасному самонаведению, бортовому процессору, способному ориентироваться с помощью GPS-модуля, крылатая тактическая ракета Storm Shadow способна оставаться вне зоны обнаружения средств противовоздушной обороны. Боеголовка типа BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge) весом 450 кг имеет две боевые части. Первая – проникающий заряд для разрушения бетона, брони, земли. Вторая – основная, предназначенная для поражения цели за защитой. Имеет механизм самоликвидации и самоуничтожается в случае, если запрограммированные данные отличаются от полученных в ходе сканирования с камеры наведения.
Технические характеристики:
  • масса: 1300 кг;
  • длина: 5,1 м;
  • размах крыла: 2,53 м;
  • двигатель: ТРДД TRI 60—30 с тягой 4,5—5,7 кН;
  • скорость: до 1000 км/ч;.
  • дальность полета: свыше 250 км;
  • высота полета: 30—40 м;
  • радиус поражения: более 25 км.
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Стоимость

Стоимость дальнобойной ракеты Storm Shadow варьируется, но в среднем оценивается примерно в€1,3 млн до €2 млн.

Применение крылатых ракет Storm Shadow

Ракеты этого типа применяются во время операций по доставке точных ударов по стратегическим и тактическим целям. В 2003 году состоялось их первое боевое крещение во время вторжения в Ирак. С тех пор они неоднократно использовались в военных операциях НАТО. Storm Shadow могут быть запущены с самолетов "Tornado", "Rafale", "Mirage 2000" и Eurofighter "Typhoon", а также с кораблей-авианосцев и подводных лодок при установке на них дополнительного оборудования, например, на фрегатах типа FREMM.
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow

Аналог Storm shadow в России

Составить достойную конкуренцию Storm Shadow в России могут крылатые ракеты "Калибр". Боеголовка, как и у британского боеприпаса, обладает проникающим эффектом. При непосредственном приближении к цели ракета снижается до 20 метров над землёй и развивает скорость до 3500 км/ч. Они способны маневрировать в соответствии с рельефом местности и не подавать никаких сигналов, по которым их можно засечь.
 
НАТОРоссияВеликобританияФранцияStorm Shadow
 
 
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