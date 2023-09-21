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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:15
2023-09-21T22:15
2023-09-21T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
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полтавская область
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской прозвучал в 22.04 (совпадает с мск). Через минуту тревогу объявили в Черниговской и Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили тревогу в Харьковской и еще четырех областях