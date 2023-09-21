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Путин призвал расширять изучение ИИ в образовательных программах - РИА Новости, 21.09.2023
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20:57 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/tekhnologii-1897888485.html
Путин призвал расширять изучение ИИ в образовательных программах
Путин призвал расширять изучение ИИ в образовательных программах - РИА Новости, 21.09.2023
Путин призвал расширять изучение ИИ в образовательных программах
Президент РФ Владимир Путин призвал расширять изучение информтехнологий и искусственного интеллекта в рамках образовательных программ. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:57
2023-09-21T20:57
общество
россия
технологии
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал расширять изучение информтехнологий и искусственного интеллекта в рамках образовательных программ. "Кроме того, необходимо шире задействовать новые технологические решения, в том числе на базе искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ По его словам, "они должны сыграть одну из ключевых ролей в трансформации рынка труда на ближайшее десятилетие". "Поэтому необходимо расширять изучение информационных технологий и искусственного интеллекта в рамках учебных программ, развивать новые образовательные форматы, такие, например, как "Школа 21", которая открылась буквально на днях в Великом Новгороде", - отметил президент РФ.
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общество, россия, технологии, владимир путин
Общество, Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин призвал расширять изучение ИИ в образовательных программах

Путин призвал расширять изучение ИИ и технологий в образовательных программах

© iStock.com / metamorworksНейронные связи
Нейронные связи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / metamorworks
Нейронные связи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал расширять изучение информтехнологий и искусственного интеллекта в рамках образовательных программ.
"Кроме того, необходимо шире задействовать новые технологические решения, в том числе на базе искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ
По его словам, "они должны сыграть одну из ключевых ролей в трансформации рынка труда на ближайшее десятилетие".
"Поэтому необходимо расширять изучение информационных технологий и искусственного интеллекта в рамках учебных программ, развивать новые образовательные форматы, такие, например, как "Школа 21", которая открылась буквально на днях в Великом Новгороде", - отметил президент РФ.
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