https://ria.ru/20230921/tekhnologii-1897888485.html

Путин призвал расширять изучение ИИ в образовательных программах

Путин призвал расширять изучение ИИ в образовательных программах - РИА Новости, 21.09.2023

Путин призвал расширять изучение ИИ в образовательных программах

Президент РФ Владимир Путин призвал расширять изучение информтехнологий и искусственного интеллекта в рамках образовательных программ. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:57

2023-09-21T20:57

2023-09-21T20:57

общество

россия

технологии

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал расширять изучение информтехнологий и искусственного интеллекта в рамках образовательных программ. "Кроме того, необходимо шире задействовать новые технологические решения, в том числе на базе искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ По его словам, "они должны сыграть одну из ключевых ролей в трансформации рынка труда на ближайшее десятилетие". "Поэтому необходимо расширять изучение информационных технологий и искусственного интеллекта в рамках учебных программ, развивать новые образовательные форматы, такие, например, как "Школа 21", которая открылась буквально на днях в Великом Новгороде", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html

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общество, россия, технологии, владимир путин