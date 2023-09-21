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Пентагон заявил, что танки ABRAMS доставят на Украину в ближайшие дни
Пентагон заявил, что танки ABRAMS доставят на Украину в ближайшие дни - РИА Новости, 21.09.2023
Пентагон заявил, что танки ABRAMS доставят на Украину в ближайшие дни
Американские танки Abrams поступят на Украину в "ближайшие дни и недели", сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:59
2023-09-21T20:59
2023-09-21T21:06
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американские танки Abrams поступят на Украину в "ближайшие дни и недели", сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."По соображениям оперативной безопасности я не вправе вдаваться в подробности того, когда именно эти танки туда поступят. Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели", - сказал он на брифинге для СМИ.Райдер добавил, что поставки идут "по графику". США пообещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams - 31 единицу.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
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Пентагон заявил, что танки ABRAMS доставят на Украину в ближайшие дни
Пентагон заявил, что танки ABRAMS доставят на Украину в ближайшие дни