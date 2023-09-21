https://ria.ru/20230921/svo-1897787761.html

Херш заявил, что на продолжении конфликта с Россией настаивает Зеленский

Херш заявил, что на продолжении конфликта с Россией настаивает Зеленский - РИА Новости, 21.09.2023

Херш заявил, что на продолжении конфликта с Россией настаивает Зеленский

Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня, заявил американский... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:57

2023-09-21T14:57

2023-09-21T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сеймур херш

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники. "Война продолжается, поскольку на этом настаивает Зеленский. В его штаб-квартире или в Белом доме (президента Джо) Байдена не обсуждают перемирие и не заинтересованы в переговорах, которые бы положили конец резне", - пишет Херш со ссылкой на источник в разведке. Как отмечает источник, все заявления Киева об успешном контрнаступлении - это ложь, украинские войска добыли лишь разрозненные клочки земли, а темпы их продвижения отмечаются метрами в неделю. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897401225.html

https://ria.ru/20230918/sredstva-1896896169.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сеймур херш, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр