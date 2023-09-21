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Херш заявил, что на продолжении конфликта с Россией настаивает Зеленский - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/svo-1897787761.html
Херш заявил, что на продолжении конфликта с Россией настаивает Зеленский
Херш заявил, что на продолжении конфликта с Россией настаивает Зеленский - РИА Новости, 21.09.2023
Херш заявил, что на продолжении конфликта с Россией настаивает Зеленский
Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня, заявил американский... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:57
2023-09-21T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сеймур херш
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники. "Война продолжается, поскольку на этом настаивает Зеленский. В его штаб-квартире или в Белом доме (президента Джо) Байдена не обсуждают перемирие и не заинтересованы в переговорах, которые бы положили конец резне", - пишет Херш со ссылкой на источник в разведке. Как отмечает источник, все заявления Киева об успешном контрнаступлении - это ложь, украинские войска добыли лишь разрозненные клочки земли, а темпы их продвижения отмечаются метрами в неделю. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897401225.html
https://ria.ru/20230918/sredstva-1896896169.html
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в мире, украина, сеймур херш, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сеймур Херш, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Херш заявил, что на продолжении конфликта с Россией настаивает Зеленский

Херш: конфликт продолжается, потому что на этом настаивает Зеленский

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.
"Война продолжается, поскольку на этом настаивает Зеленский. В его штаб-квартире или в Белом доме (президента Джо) Байдена не обсуждают перемирие и не заинтересованы в переговорах, которые бы положили конец резне", - пишет Херш со ссылкой на источник в разведке. Как отмечает источник, все заявления Киева об успешном контрнаступлении - это ложь, украинские войска добыли лишь разрозненные клочки земли, а темпы их продвижения отмечаются метрами в неделю.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться
19 сентября, 21:37
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
СМИ: украинские власти ищут средства для продолжения боевых действий
18 сентября, 08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСеймур ХершВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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