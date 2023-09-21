https://ria.ru/20230921/svo-1897773101.html

В США сомневаются, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону, заявил Херш

В США сомневаются, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону, заявил Херш - РИА Новости, 21.09.2023

В США сомневаются, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону, заявил Херш

В разведсообществе США считают, что Киев деморализован, украинские войска не смогут прорывать российские линии обороны, они сдались, сообщил американский... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:18

2023-09-21T14:18

2023-09-21T14:49

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

в мире

сеймур херш

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В разведсообществе США считают, что Киев деморализован, украинские войска не смогут прорывать российские линии обороны, они сдались, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack."В американской разведке есть существенные элементы, опирающиеся на отчеты с мест и данные технической разведки, которые считают, что деморализованная украинская армия сдалась в вопросе прорыва заминированных трехэтпаных линий российской обороны", - пишет Херш.Журналист также утверждает, что украинцы отказались от идеи попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона.Украинские войска больше не имеют шансов на победу, отмечает он.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

https://ria.ru/20230919/kontrnastuplenie-1897147562.html

https://ria.ru/20230917/posledstviya-1896782724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вооруженные силы украины, в мире, сеймур херш