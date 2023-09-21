Рейтинг@Mail.ru
В США сомневаются, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону, заявил Херш - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 21.09.2023 (обновлено: 14:49 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/svo-1897773101.html
В США сомневаются, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону, заявил Херш
В США сомневаются, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону, заявил Херш - РИА Новости, 21.09.2023
В США сомневаются, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону, заявил Херш
В разведсообществе США считают, что Киев деморализован, украинские войска не смогут прорывать российские линии обороны, они сдались, сообщил американский... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:18
2023-09-21T14:49
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
в мире
сеймур херш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В разведсообществе США считают, что Киев деморализован, украинские войска не смогут прорывать российские линии обороны, они сдались, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack."В американской разведке есть существенные элементы, опирающиеся на отчеты с мест и данные технической разведки, которые считают, что деморализованная украинская армия сдалась в вопросе прорыва заминированных трехэтпаных линий российской обороны", - пишет Херш.Журналист также утверждает, что украинцы отказались от идеи попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона.Украинские войска больше не имеют шансов на победу, отмечает он.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
https://ria.ru/20230919/kontrnastuplenie-1897147562.html
https://ria.ru/20230917/posledstviya-1896782724.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91159f86b3b78d90b222ce7f7cd519e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вооруженные силы украины, в мире, сеймур херш
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, В мире, Сеймур Херш
В США сомневаются, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону, заявил Херш

Херш: разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В разведсообществе США считают, что Киев деморализован, украинские войска не смогут прорывать российские линии обороны, они сдались, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.
«
"В американской разведке есть существенные элементы, опирающиеся на отчеты с мест и данные технической разведки, которые считают, что деморализованная украинская армия сдалась в вопросе прорыва заминированных трехэтпаных линий российской обороны", - пишет Херш.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа"
14 сентября, 08:00
Журналист также утверждает, что украинцы отказались от идеи попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона.
Украинские войска больше не имеют шансов на победу, отмечает он.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Балицкий заявил о планируемой Киевом третьей волне контрнаступления
19 сентября, 11:12
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
По минным полям. В ВСУ сообщили о шокирующих последствиях контрнаступления
17 сентября, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныВ миреСеймур Херш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала