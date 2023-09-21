https://ria.ru/20230921/svini-1897688207.html

"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине

"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 21.09.2023

"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен после встречи с Владимиром Зеленским о поддержке экспорта украинского зерна со... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T03:30

2023-09-21T03:30

2023-09-21T03:30

в мире

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

украина

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен после встречи с Владимиром Зеленским о поддержке экспорта украинского зерна со стороны Евросоюза."Они кормят голландских свиней и французских кур дешевым украинским зерном, но не отправляют еду в Африку", — возмутился GPreac."Отвратительно... все вы монстры", — заявил Lawrence_no1."Ведьма и ее чернокнижник!" — добавил Marilena1966592."Одни из худших людей на планете", — отметил christivl77."Лжецы собрались вместе, чтобы набить карманы деньгами", — написал DonnaMc11570509.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы.

https://ria.ru/20230921/obvinenie-1897684333.html

https://ria.ru/20230921/polsha-1897687856.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, украина