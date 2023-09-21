https://ria.ru/20230921/svini-1897688207.html
"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине
"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 21.09.2023
"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен после встречи с Владимиром Зеленским о поддержке экспорта украинского зерна со... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T03:30
2023-09-21T03:30
2023-09-21T03:30
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен после встречи с Владимиром Зеленским о поддержке экспорта украинского зерна со стороны Евросоюза."Они кормят голландских свиней и французских кур дешевым украинским зерном, но не отправляют еду в Африку", — возмутился GPreac."Отвратительно... все вы монстры", — заявил Lawrence_no1."Ведьма и ее чернокнижник!" — добавил Marilena1966592."Одни из худших людей на планете", — отметил christivl77."Лжецы собрались вместе, чтобы набить карманы деньгами", — написал DonnaMc11570509.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы.
https://ria.ru/20230921/obvinenie-1897684333.html
https://ria.ru/20230921/polsha-1897687856.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2731caaa871c1d4729f2a442dba4f09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, украина
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина