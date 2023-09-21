Рейтинг@Mail.ru
"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/svini-1897688207.html
"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине
"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 21.09.2023
"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен после встречи с Владимиром Зеленским о поддержке экспорта украинского зерна со... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T03:30
2023-09-21T03:30
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен после встречи с Владимиром Зеленским о поддержке экспорта украинского зерна со стороны Евросоюза.&quot;Они кормят голландских свиней и французских кур дешевым украинским зерном, но не отправляют еду в Африку&quot;, — возмутился GPreac."Отвратительно... все вы монстры", — заявил Lawrence_no1."Ведьма и ее чернокнижник!" — добавил Marilena1966592."Одни из худших людей на планете", — отметил christivl77."Лжецы собрались вместе, чтобы набить карманы деньгами", — написал DonnaMc11570509.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы.
https://ria.ru/20230921/obvinenie-1897684333.html
https://ria.ru/20230921/polsha-1897687856.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2731caaa871c1d4729f2a442dba4f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, украина
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина

"Кормят свиней". В Сети ужаснулись словам фон дер Ляйен об Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен после встречи с Владимиром Зеленским о поддержке экспорта украинского зерна со стороны Евросоюза.
«

"Они кормят голландских свиней и французских кур дешевым украинским зерном, но не отправляют еду в Африку", — возмутился GPreac.

"Отвратительно... все вы монстры", — заявил Lawrence_no1.
"Ведьма и ее чернокнижник!" — добавил Marilena1966592.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Во Франции призвали остановить Зеленского после "бредового" обвинения
01:52
"Одни из худших людей на планете", — отметил christivl77.
"Лжецы собрались вместе, чтобы набить карманы деньгами", — написал DonnaMc11570509.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы.
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины
03:13
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала