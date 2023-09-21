https://ria.ru/20230921/sud-1897825060.html
Жителя Петербурга, зарубившего жену топором, осудили на восемь лет
Жителя Петербурга, зарубившего жену топором, осудили на восемь лет - РИА Новости, 21.09.2023
Жителя Петербурга, зарубившего жену топором, осудили на восемь лет
Зарубивший свою жену топором и оставивший тело в ванной со связанными руками житель Петербурга осужден на 8 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:45
2023-09-21T16:45
2023-09-21T16:46
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Зарубивший свою жену топором и оставивший тело в ванной со связанными руками житель Петербурга осужден на 8 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "Суд назначил Павлову наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд установил, в период с 16 по 19 января 2021 года Роман Павлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по проспекту Большевиков, выяснял отношения со своей супругой. "В ходе ссоры он схватил топор и ударил женщину по голове не менее 14 раз. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия", - добавляет прокуратура. Затем он связал запястья женщины пластиковыми хомутами и перенес тело в ванную. Как добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Павлов фактические обстоятельства не отрицал, но момента совершения преступления вспомнить не мог. Тело после обращения родственников в правоохранительные органы было обнаружено полицией через несколько дней - в квартире с нетрезвым мужем.
https://ria.ru/20230921/sud-1897721383.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Жителя Петербурга, зарубившего жену топором, осудили на восемь лет
Прокуратура: зарубившего жену топором жителя Петербурга осудили на восемь лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости.
Зарубивший свою жену топором и оставивший тело в ванной со связанными руками житель Петербурга осужден на 8 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба
прокуратуры города.
"Суд назначил Павлову наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Суд установил, в период с 16 по 19 января 2021 года Роман Павлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по проспекту Большевиков, выяснял отношения со своей супругой. "В ходе ссоры он схватил топор и ударил женщину по голове не менее 14 раз. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия", - добавляет прокуратура.
Затем он связал запястья женщины пластиковыми хомутами и перенес тело в ванную.
Как добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Павлов фактические обстоятельства не отрицал, но момента совершения преступления вспомнить не мог. Тело после обращения родственников в правоохранительные органы было обнаружено полицией через несколько дней - в квартире с нетрезвым мужем.
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