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Армянские СМИ заявили о выстрелах в Степанакерте
Армянские СМИ заявили о выстрелах в Степанакерте - РИА Новости, 21.09.2023
Армянские СМИ заявили о выстрелах в Степанакерте
Выстрелы слышны в Степанакерте в Нагорном Карабахе, передает армянское госагентство "Арменпресс" со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:47
2023-09-21T11:47
2023-09-21T11:47
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степанакерт
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ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выстрелы слышны в Степанакерте в Нагорном Карабахе, передает армянское госагентство "Арменпресс" со ссылкой на местных жителей. В четверг в городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха по вопросам реинтеграции на основе азербайджанской конституции. "В Степанакерте недавно были слышны выстрелы.. На данный момент стрельба прекратилась", - говорится в сообщении агентства. "Арменпресс" в канале на YouTube разместило видео со звуками стрельбы. Других подробностей пока не известно. Также информацию о звуках стрельбы в Степанакерте передавали агентства Рейтер и Франс Пресс. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html
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в мире, степанакерт, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Степанакерт, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянские СМИ заявили о выстрелах в Степанакерте
"Арменпресс" заявило о выстрелах в Степанакерте в Карабахе