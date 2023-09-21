https://ria.ru/20230921/stantsiya-1897693573.html

На границе Приамурья и Якутии запустили крупную железнодорожную станцию

На границе Приамурья и Якутии запустили крупную железнодорожную станцию - РИА Новости, 21.09.2023

На границе Приамурья и Якутии запустили крупную железнодорожную станцию

Новую крупную грузовую железнодорожную станцию Талума-Угольная запустили на границе Приамурья и республики Саха (Якутия), она сможет ежегодно отгружать до шести РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:34

2023-09-21T06:34

2023-09-21T06:34

амурская область

экономика

амурская область

китай

василий орлов (губернатор)

владимир путин

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен – РИА Новости. Новую крупную грузовую железнодорожную станцию Талума-Угольная запустили на границе Приамурья и республики Саха (Якутия), она сможет ежегодно отгружать до шести миллионов тонн угля, сообщает правительство Амурской области. Символический старт работы дал губернатор региона Василий Орлов. Он отметил, что сейчас по поручению президента Владимира Путина идет модернизация БАМа и Транссиба. "Нам очень важно обеспечить соответствующую загрузку Байкало-Амурской магистрали. Станция была построена в рекордные сроки за счёт частных инвестиций. Компания "АнтрацитИнвестПроект" вложила в строительство три миллиарда рублей. Станция ежегодно сможет отгружать до шести миллионов тонн угля, часть его в перспективе сможет экспортироваться в Китай по мосту Джалинда – Мохэ", - сказал Орлов. Новая железнодорожная станция - это часть проекта по развитию угольно-логистического кластера компании "АнтрацитИнвестПроект". В 72 километрах от станции разрабатывают Сыллахский разрез, который содержит запасы угля в 140 миллионов тонн. Специалисты считают, что в перспективе здесь можно добыть до 500 миллионов тонн угля. Губернатор осмотрел месторождение, он отметил, что если предприятие будет добывать на разрезе шесть миллионов тонн в год, то оно обеспечено сырьем практически на 100 лет. В тестовом режиме станцию запустили 1 сентября. Меньше чем за месяц на ней отгрузили около 46 тысяч тонн, до конца года намерены отгрузить до 800 тысяч тонн. При выходе на проектную мощность на предприятии смогут трудиться триста человек. Для сотрудников построят общежития и бытовой комплекс. Первую жилую постройку планируют сдать в первом квартале 2024-го года. "Планируем на следующий год увеличить объём добычи и реализации до 2,5 миллиона тонн угля с последующим ежегодным увеличением до проектных объемов шесть миллионов тонн. Открытие станции и работа угольного разреза - это только старт. В дальнейшем это будет самое крупное предприятие в южной Якутии и на севере Приамурья. Мы находимся на границе - уголь отгружается в Амурской области, добывается в республике Саха (Якутия)", - рассказал генеральный директор управляющей компании "АнтрацитИнвестПроект" Сергей Пекус. В перспективе здесь построят обогатительную фабрику для выпуска коксующегося угля.

https://ria.ru/20230914/investitsii-1896341706.html

https://ria.ru/20230912/priamure-1895802280.html

амурская область

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экономика, амурская область, китай, василий орлов (губернатор), владимир путин, россия