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Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897695984.html
Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы
Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы - РИА Новости, 21.09.2023
Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы
Киев пытается создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы в этом районе,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:32
2023-09-21T07:32
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Киев пытается создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы в этом районе, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. “В районах населенных пунктов Кучеровка и Подолы (Харьковской области) отмечено наращивание сил и средств противника. Исходя из количества личного состава, вооружения и техники, вероятнее всего, замыслом украинского командования является создание ударных групп, которые в случае поступления боевого распоряжения возьмут в полукольцо наши подразделения в районе Петропавловки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что данные группировки могут создать угрозу нашим подразделениям по флангам. Минобороны РФ ранее сообщило, что российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили более 65 украинских военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin.
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киев
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в мире, киев, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко
Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы

Марочко: Киев пытается создать две ударные группы на Купянском направлениии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Киев пытается создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы в этом районе, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
“В районах населенных пунктов Кучеровка и Подолы (Харьковской области) отмечено наращивание сил и средств противника. Исходя из количества личного состава, вооружения и техники, вероятнее всего, замыслом украинского командования является создание ударных групп, которые в случае поступления боевого распоряжения возьмут в полукольцо наши подразделения в районе Петропавловки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что данные группировки могут создать угрозу нашим подразделениям по флангам.
Минобороны РФ ранее сообщило, что российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили более 65 украинских военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей Марочко
 
 
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