https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897695984.html
Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы
Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы - РИА Новости, 21.09.2023
Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы
Киев пытается создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы в этом районе,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:32
2023-09-21T07:32
2023-09-21T07:32
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887914977_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_a72f3e8311be04d39ff1818edf82f96b.jpg
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Киев пытается создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы в этом районе, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. “В районах населенных пунктов Кучеровка и Подолы (Харьковской области) отмечено наращивание сил и средств противника. Исходя из количества личного состава, вооружения и техники, вероятнее всего, замыслом украинского командования является создание ударных групп, которые в случае поступления боевого распоряжения возьмут в полукольцо наши подразделения в районе Петропавловки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что данные группировки могут создать угрозу нашим подразделениям по флангам. Минобороны РФ ранее сообщило, что российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили более 65 украинских военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin.
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897690406.html
киев
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887914977_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_680d78db2879b5d038cd23323020e4d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко
Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы
Марочко: Киев пытается создать две ударные группы на Купянском направлениии