https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897688672.html

Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией

Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 21.09.2023

Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией

Сотрудничество между РФ и Ираном в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится, заявил на пресс-конференции президент... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T03:37

2023-09-21T03:37

2023-09-21T03:37

иран

россия

сергей шойгу

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Ираном в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится, заявил на пресс-конференции президент Ирана Эбрахим Раиси. "Военное, экономическое, торговое, политическое и технологическое сотрудничество с РФ продолжается в течение значительного времени. И оно продолжится", - сказал Раиси. В то же время он предложил дождаться объявления итогов визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран от министерств обороны России и Ирана.

https://ria.ru/20230921/diplomatiya-1897687508.html

иран

россия

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иран, россия, сергей шойгу, в мире