Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897688672.html
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 21.09.2023
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией
Сотрудничество между РФ и Ираном в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится, заявил на пресс-конференции президент... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T03:37
2023-09-21T03:37
иран
россия
сергей шойгу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816952004_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fad381b93fab36cb8cb111e2371ec4aa.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Ираном в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится, заявил на пресс-конференции президент Ирана Эбрахим Раиси. "Военное, экономическое, торговое, политическое и технологическое сотрудничество с РФ продолжается в течение значительного времени. И оно продолжится", - сказал Раиси. В то же время он предложил дождаться объявления итогов визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран от министерств обороны России и Ирана.
https://ria.ru/20230921/diplomatiya-1897687508.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816952004_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_eb04f823630a996679aeaac86b43b9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, сергей шойгу, в мире
Иран, Россия, Сергей Шойгу, В мире
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией

Раиси: сотрудничество России и Ирана в военной и прочих сферах продолжится

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Ираном в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится, заявил на пресс-конференции президент Ирана Эбрахим Раиси.
"Военное, экономическое, торговое, политическое и технологическое сотрудничество с РФ продолжается в течение значительного времени. И оно продолжится", - сказал Раиси.
В то же время он предложил дождаться объявления итогов визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран от министерств обороны России и Ирана.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Ираке заявили о том, что отношения с Россией остаются сильными
03:04
 
ИранРоссияСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала