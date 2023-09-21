https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897688672.html
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 21.09.2023
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией
Сотрудничество между РФ и Ираном в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится, заявил на пресс-конференции президент... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T03:37
2023-09-21T03:37
2023-09-21T03:37
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сергей шойгу
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Ираном в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится, заявил на пресс-конференции президент Ирана Эбрахим Раиси. "Военное, экономическое, торговое, политическое и технологическое сотрудничество с РФ продолжается в течение значительного времени. И оно продолжится", - сказал Раиси. В то же время он предложил дождаться объявления итогов визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран от министерств обороны России и Ирана.
https://ria.ru/20230921/diplomatiya-1897687508.html
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иран, россия, сергей шойгу, в мире
Иран, Россия, Сергей Шойгу, В мире
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией
Раиси: сотрудничество России и Ирана в военной и прочих сферах продолжится