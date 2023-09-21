https://ria.ru/20230921/soglashenie-1897760995.html
Баку передал Еревану проект мирного соглашения, заявил представитель Алиева
Баку передал Еревану проект мирного соглашения, заявил представитель Алиева - РИА Новости, 21.09.2023
Баку передал Еревану проект мирного соглашения, заявил представитель Алиева
Переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, проект договора уже передан Армении, заявил в четверг представитель... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:30
2023-09-21T13:30
2023-09-21T13:45
в мире
баку
ереван
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
армения
азербайджан
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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, проект договора уже передан Армении, заявил в четверг представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в эфире телеканала Sky News Arabia.Делегация армян Карабаха ранее в четверг покинула азербайджанский город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе."На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха… Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды", - сказал Амирбеков.По его словам, мирный договор между странами будет содержать пять пунктов на основе международного права, в частности, обе страны обязаны будут не вмешиваться в дела друг друга. "Мы передали армянской стороне проект мирного соглашения, ждем их реакции", - заявил Амирбеков. По его словам, отдельного соглашения с армянами Карабаха не требуется.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/dokumenty-1897296008.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, баку, ереван, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, ильхам алиев, армения, азербайджан
В мире, Баку, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Армения, Азербайджан
Баку передал Еревану проект мирного соглашения, заявил представитель Алиева
Представитель Алиева Амирбеков: Баку передал Еревану проект мирного соглашения
БАКУ, 21 сен – РИА Новости.
Переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, проект договора уже передан Армении, заявил в четверг представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в эфире телеканала Sky News Arabia
.
Делегация армян Карабаха ранее в четверг покинула азербайджанский город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.
В Кремле призвали Ереван и Баку следовать подписанным документам
Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе.
"На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха… Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды", - сказал Амирбеков.
По его словам, мирный договор между странами будет содержать пять пунктов на основе международного права, в частности, обе страны обязаны будут не вмешиваться в дела друг друга. "Мы передали армянской стороне проект мирного соглашения, ждем их реакции", - заявил Амирбеков. По его словам, отдельного соглашения с армянами Карабаха не требуется.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин
обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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