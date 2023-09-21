https://ria.ru/20230921/smi-1897720772.html

Сенатор заявил, что российские СМИ начали преследовать еще до начала СВО

Сенатор заявил, что российские СМИ начали преследовать еще до начала СВО - РИА Новости, 21.09.2023

Сенатор заявил, что российские СМИ начали преследовать еще до начала СВО

Выдавливание российских СМИ и преследование журналистов по профессиональному признаку началось еще до специальной военной операции, в 2013-2014 годах, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:04

2023-09-21T11:04

2023-09-21T11:12

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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Выдавливание российских СМИ и преследование журналистов по профессиональному признаку началось еще до специальной военной операции, в 2013-2014 годах, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. "Когда говорят, что ситуация усложнилась после начала СВО, то это не так. Выдавливание российских СМИ и преследование практически по профессиональному признаку журналистов, которые сотрудничали с российскими СМИ или российские журналисты, работающие за рубежом, началось еще в 2013-2014 годах", - сказал Пушков на форуме "Вся Россия - 2023". По его словам, он хорошо знает это, поскольку в то время возглавлял делегацию РФ парламентской ассамблеи Совета Европы. "Мы постоянно занимались тем, что обращали внимание Совета Европы, в котором принимали полноценное участие, на нарушение прав журналистов и на Украине, и в Молдавии, и в Прибалтике. В Молдавии уже тогда началось выдавливание российских телевизионных каналов", - ответил Пушков.Двадцать седьмой форум современной журналистики "Вся Россия-2023" открылся в Сочи, в нем принимают участие журналисты из регионов России. Как рассказал РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, форум в этом году собрал более тысячи участников. Соловьев также отметил, что формат мероприятия меняется, становится более деловым.

https://ria.ru/20230725/pokushenie-1886095358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей пушков, россия, совет федерации рф, санкции в отношении россии