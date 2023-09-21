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Сенатор заявил, что российские СМИ начали преследовать еще до начала СВО - РИА Новости, 21.09.2023
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
 
11:04 21.09.2023 (обновлено: 11:12 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/smi-1897720772.html
Сенатор заявил, что российские СМИ начали преследовать еще до начала СВО
Сенатор заявил, что российские СМИ начали преследовать еще до начала СВО - РИА Новости, 21.09.2023
Сенатор заявил, что российские СМИ начали преследовать еще до начала СВО
Выдавливание российских СМИ и преследование журналистов по профессиональному признаку началось еще до специальной военной операции, в 2013-2014 годах, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:04
2023-09-21T11:12
медиавойны
в мире
алексей пушков
россия
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Выдавливание российских СМИ и преследование журналистов по профессиональному признаку началось еще до специальной военной операции, в 2013-2014 годах, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. "Когда говорят, что ситуация усложнилась после начала СВО, то это не так. Выдавливание российских СМИ и преследование практически по профессиональному признаку журналистов, которые сотрудничали с российскими СМИ или российские журналисты, работающие за рубежом, началось еще в 2013-2014 годах", - сказал Пушков на форуме "Вся Россия - 2023". По его словам, он хорошо знает это, поскольку в то время возглавлял делегацию РФ парламентской ассамблеи Совета Европы. "Мы постоянно занимались тем, что обращали внимание Совета Европы, в котором принимали полноценное участие, на нарушение прав журналистов и на Украине, и в Молдавии, и в Прибалтике. В Молдавии уже тогда началось выдавливание российских телевизионных каналов", - ответил Пушков.Двадцать седьмой форум современной журналистики "Вся Россия-2023" открылся в Сочи, в нем принимают участие журналисты из регионов России. Как рассказал РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, форум в этом году собрал более тысячи участников. Соловьев также отметил, что формат мероприятия меняется, становится более деловым.
https://ria.ru/20230725/pokushenie-1886095358.html
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в мире, алексей пушков, россия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Медиавойны, В мире, Алексей Пушков, Россия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
Сенатор заявил, что российские СМИ начали преследовать еще до начала СВО

Пушков: выдавливание российских СМИ началось еще в 2013-2014 годах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Выдавливание российских СМИ и преследование журналистов по профессиональному признаку началось еще до специальной военной операции, в 2013-2014 годах, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Когда говорят, что ситуация усложнилась после начала СВО, то это не так. Выдавливание российских СМИ и преследование практически по профессиональному признаку журналистов, которые сотрудничали с российскими СМИ или российские журналисты, работающие за рубежом, началось еще в 2013-2014 годах", - сказал Пушков на форуме "Вся Россия - 2023".
По его словам, он хорошо знает это, поскольку в то время возглавлял делегацию РФ парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Мы постоянно занимались тем, что обращали внимание Совета Европы, в котором принимали полноценное участие, на нарушение прав журналистов и на Украине, и в Молдавии, и в Прибалтике. В Молдавии уже тогда началось выдавливание российских телевизионных каналов", - ответил Пушков.
Двадцать седьмой форум современной журналистики "Вся Россия-2023" открылся в Сочи, в нем принимают участие журналисты из регионов России. Как рассказал РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, форум в этом году собрал более тысячи участников. Соловьев также отметил, что формат мероприятия меняется, становится более деловым.
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