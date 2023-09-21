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В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками склада боеприпасов ВСУ

В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023

В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками склада боеприпасов ВСУ

Силы ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов у Серебрянского лесничество на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:40

2023-09-21T08:40

2023-09-21T08:40

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Силы ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов у Серебрянского лесничество на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества в ходе аэроразведки был выявлен полевой склад боеприпасов для гаубичной артиллерии националистов из 12-й бригады специального назначения вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко. Он уточнил, что после передачи координат цели при помощи высокоточного оружия было нанесено огневое поражение. "Назначенная цель уничтожена", - уточнил собеседник агентства, ссылаясь на собственные источники. Накануне в Минобороны сообщали, что в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества поражены скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897695984.html

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донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность