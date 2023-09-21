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В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/sklad-1897700042.html
В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками склада боеприпасов ВСУ
В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023
В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками склада боеприпасов ВСУ
Силы ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов у Серебрянского лесничество на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:40
2023-09-21T08:40
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Силы ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов у Серебрянского лесничество на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества в ходе аэроразведки был выявлен полевой склад боеприпасов для гаубичной артиллерии националистов из 12-й бригады специального назначения вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко. Он уточнил, что после передачи координат цели при помощи высокоточного оружия было нанесено огневое поражение. "Назначенная цель уничтожена", - уточнил собеседник агентства, ссылаясь на собственные источники. Накануне в Минобороны сообщали, что в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества поражены скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897695984.html
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донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР сообщили об уничтожении российскими войсками склада боеприпасов ВСУ

Марочко: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Силы ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов у Серебрянского лесничество на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районе Серебрянского лесничества в ходе аэроразведки был выявлен полевой склад боеприпасов для гаубичной артиллерии националистов из 12-й бригады специального назначения вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Марочко заявил, как Киев пытается создать две ударные группы
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Он уточнил, что после передачи координат цели при помощи высокоточного оружия было нанесено огневое поражение.
«
"Назначенная цель уничтожена", - уточнил собеседник агентства, ссылаясь на собственные источники.
Накануне в Минобороны сообщали, что в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества поражены скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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