Симоньян назвала колоссальной болью для армян ситуацию в Карабахе
Симоньян назвала колоссальной болью для армянского народа ситуацию в Карабахе
© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкАвтомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала колоссальной трагедией и колоссальной болью ситуацию в Нагорном Карабахе, отметив, что виновны в этом те, кто голосовал за нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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"Армянский народ Пашиняна не выбирал... Все известные мне люди с самого начала понимали, что это за иуда и что это за гнида. И то, что случилось – колоссальная трагедия для армянского народа. Карабах - это святыня… Это как Крым для русских армян… Конечно, это колоссальная боль - это земля не просто пролитая кровью, это земля, пропитанная кровью. С тысячелетней историей, которая вот так за один день уходит, и никого, конечно, там не останется. И теперь главный вопрос – кто в этом виноват? Виноваты в этом, кто голосовал за этого иуду, за человека без сердца, без чести, без совести, человека, предавшего святыню своего народа, продавшего свой народ", - сказала она в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она добавила, что ему "пообещали там пенсию в Лесике, как это принято называть у армян, живущих в Лос-Анжелесе, в домике с бассейном".
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.