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Симоньян назвала колоссальной болью для армян ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
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06:40 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/simonyan-1897693755.html
Симоньян назвала колоссальной болью для армян ситуацию в Карабахе
Симоньян назвала колоссальной болью для армян ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Симоньян назвала колоссальной болью для армян ситуацию в Карабахе
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала колоссальной трагедией и колоссальной болью ситуацию в Нагорном... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:40
2023-09-21T06:40
в мире
россия
нагорный карабах
армения
ситуация в нагорном карабахе
маргарита симоньян
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала колоссальной трагедией и колоссальной болью ситуацию в Нагорном Карабахе, отметив, что виновны в этом те, кто голосовал за нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Армянский народ Пашиняна не выбирал... Все известные мне люди с самого начала понимали, что это за иуда и что это за гнида. И то, что случилось – колоссальная трагедия для армянского народа. Карабах - это святыня… Это как Крым для русских армян… Конечно, это колоссальная боль - это земля не просто пролитая кровью, это земля, пропитанная кровью. С тысячелетней историей, которая вот так за один день уходит, и никого, конечно, там не останется. И теперь главный вопрос – кто в этом виноват? Виноваты в этом, кто голосовал за этого иуду, за человека без сердца, без чести, без совести, человека, предавшего святыню своего народа, продавшего свой народ", - сказала она в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она добавила, что ему "пообещали там пенсию в Лесике, как это принято называть у армян, живущих в Лос-Анжелесе, в домике с бассейном". Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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в мире, россия, нагорный карабах, армения, ситуация в нагорном карабахе, маргарита симоньян
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Маргарита Симоньян
Симоньян назвала колоссальной болью для армян ситуацию в Карабахе

Симоньян назвала колоссальной болью для армянского народа ситуацию в Карабахе

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкАвтомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала колоссальной трагедией и колоссальной болью ситуацию в Нагорном Карабахе, отметив, что виновны в этом те, кто голосовал за нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«
"Армянский народ Пашиняна не выбирал... Все известные мне люди с самого начала понимали, что это за иуда и что это за гнида. И то, что случилось – колоссальная трагедия для армянского народа. Карабах - это святыня… Это как Крым для русских армян… Конечно, это колоссальная боль - это земля не просто пролитая кровью, это земля, пропитанная кровью. С тысячелетней историей, которая вот так за один день уходит, и никого, конечно, там не останется. И теперь главный вопрос – кто в этом виноват? Виноваты в этом, кто голосовал за этого иуду, за человека без сердца, без чести, без совести, человека, предавшего святыню своего народа, продавшего свой народ", - сказала она в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она добавила, что ему "пообещали там пенсию в Лесике, как это принято называть у армян, живущих в Лос-Анжелесе, в домике с бассейном".
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
10 сентября, 12:14
 
В миреРоссияНагорный КарабахАрменияСитуация в Нагорном КарабахеМаргарита Симоньян
 
 
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