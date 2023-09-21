https://ria.ru/20230921/simonyan-1897679896.html
Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе "чудовищной провокацией"
Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе "чудовищной провокацией" - РИА Новости, 21.09.2023
Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе "чудовищной провокацией"
Гибель российских миротворцев в Карабахе — это "чудовищная провокация", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T00:14
2023-09-21T00:14
2023-09-21T00:59
россия
азербайджан
маргарита симоньян
нагорный карабах
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общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен — РИА Новости. Гибель российских миротворцев в Карабахе — это "чудовищная провокация", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Я бы хотела выразить глубокие соболезнование всем родным и близким пятерых наших, которые погибли сегодня в результате я даже не знаю чего — мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. Кто бы ни был — это чудовищная провокация. Как в 2020 году сбили вертолет (9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24. — Прим. ред.) с двумя нашими погибшими там парнями. Сегодня погибли пятеро", — подчеркнула Симоньян.Она также выразила соболезнования родным погибших."Я хочу обратиться к семьям тех, кто погиб, и сказать им огромное спасибо за то, что ребята там были. Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей", — добавила журналистка.Ранее Минобороны сообщило что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. На месте работают российские и азербайджанские следователи.Обострение ситуации в Карабахе произошло во вторник, когда Азербайджан начал в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Спустя сутки Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий, в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить боевые позиции и полностью разоружиться.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, азербайджан, маргарита симоньян, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, общество
Россия, Азербайджан, Маргарита Симоньян, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Общество
Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе "чудовищной провокацией"
Симоньян назвала чудовищной провокацией гибель российских миротворцев в Карабахе
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен — РИА Новости.
Гибель российских миротворцев в Карабахе — это "чудовищная провокация", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире
"Вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
«
"Я бы хотела выразить глубокие соболезнование всем родным и близким пятерых наших, которые погибли сегодня в результате я даже не знаю чего — мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. Кто бы ни был — это чудовищная провокация. Как в 2020 году сбили вертолет (9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24. — Прим. ред.) с двумя нашими погибшими там парнями. Сегодня погибли пятеро", — подчеркнула Симоньян.
Она также выразила соболезнования родным погибших.
"Я хочу обратиться к семьям тех, кто погиб, и сказать им огромное спасибо за то, что ребята там были. Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей", — добавила журналистка.
Ранее Минобороны сообщило что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. На месте работают российские и азербайджанские следователи.
В Кремле назвали Карабах внутренним делом Азербайджана
Обострение ситуации в Карабахе произошло во вторник, когда Азербайджан начал в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Спустя сутки Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий, в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить боевые позиции и полностью разоружиться.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
Минобороны России: Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия