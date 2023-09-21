https://ria.ru/20230921/samolet-1897704889.html

Авиакомпания выплатила компенсации пассажирам севшего на поле самолета

Авиакомпания выплатила компенсации пассажирам севшего на поле самолета - РИА Новости, 21.09.2023

Авиакомпания выплатила компенсации пассажирам севшего на поле самолета

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатила по 100 тысяч рублей 128 пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, именно столько человек подали... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:29

2023-09-21T09:29

2023-09-21T09:45

происшествия

уральские авиалинии

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатила по 100 тысяч рублей 128 пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, именно столько человек подали соответствующие заявки, сообщила пресс-служба перевозчика."На данный момент компенсация в размере 100 000 рублей уже перечислена 128 пассажирам. Денежные средства поступят на счета в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка. По состоянию на 21 сентября в авиакомпанию "Уральские авиалинии" было подано 128 заявок. Все заявки обработаны", – говорится в сообщении. Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, посадивший самолет на пшеничном поле, в эфире "России 24" рассказывал, что принял такое решение, потому что из-за нехватки топлива у борта мог быть отказ двигателя.

https://ria.ru/20230912/a320-1895837908.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области