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Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур" - РИА Новости, 21.09.2023
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18:39 21.09.2023 (обновлено: 23:48 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/ruppur-1897861787.html
Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур"
Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур" - РИА Новости, 21.09.2023
Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур"
Бангладеш надеется на онлайн-участие президента России Владимира Путина в церемонии открытия АЭС "Руппур", которая строится с участием РФ , заявил в интервью... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:39
2023-09-21T23:48
бангладеш
владимир путин
в мире
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш надеется на онлайн-участие президента России Владимира Путина в церемонии открытия АЭС "Руппур", которая строится с участием РФ , заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури."Есть вероятность, что президента Путин и премьер-министр Шейх Хасина официально откроют атомную электростанцию в следующем месяце… мы с нетерпением ждем этого", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам Чоудхури, встреча лидеров двух стран в виртуальном формате может состояться в ближайшем будущем, однако окончательно пока не согласована.Ранее сообщалось, что в октябре на площадку АЭС "Руппур" будет завезено ядерное топливо для первого энергоблока станции.В конце апреля нынешнего года ядерное топливо завезли на площадку строящейся с участием России первой в Турции АЭС "Аккую". После этого Турция вошла в число государств с атомной энергетикой. Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган принимали участие в той торжественной церемонии по видеосвязи.Крупнейшим совместным проектом РФ и Бангладеш на сегодняшний день является строительство первой в азиатской стране АЭС "Руппур", которое ведется при участии госкорпорации "Росатом". Как заявил ранее глава компании Алексей Лихачев, реализация данного проекта входит в завершающую стадию.
https://ria.ru/20230921/sdelka-1897870672.html
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бангладеш, владимир путин, в мире, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Бангладеш, Владимир Путин, В мире, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур"

Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в открытии АЭС "Руппур" онлайн

© Фото : РосатомСтроительство АЭС "Руппур" в Бангладеш
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Росатом
Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш надеется на онлайн-участие президента России Владимира Путина в церемонии открытия АЭС "Руппур", которая строится с участием РФ , заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури.
«
"Есть вероятность, что президента Путин и премьер-министр Шейх Хасина официально откроют атомную электростанцию в следующем месяце… мы с нетерпением ждем этого", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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По словам Чоудхури, встреча лидеров двух стран в виртуальном формате может состояться в ближайшем будущем, однако окончательно пока не согласована.
Ранее сообщалось, что в октябре на площадку АЭС "Руппур" будет завезено ядерное топливо для первого энергоблока станции.
В конце апреля нынешнего года ядерное топливо завезли на площадку строящейся с участием России первой в Турции АЭС "Аккую". После этого Турция вошла в число государств с атомной энергетикой. Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган принимали участие в той торжественной церемонии по видеосвязи.
Крупнейшим совместным проектом РФ и Бангладеш на сегодняшний день является строительство первой в азиатской стране АЭС "Руппур", которое ведется при участии госкорпорации "Росатом". Как заявил ранее глава компании Алексей Лихачев, реализация данного проекта входит в завершающую стадию.
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БангладешВладимир ПутинВ миреАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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