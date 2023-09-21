https://ria.ru/20230921/ruppur-1897861787.html
Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур"
Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур" - РИА Новости, 21.09.2023
Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур"
Бангладеш надеется на онлайн-участие президента России Владимира Путина в церемонии открытия АЭС "Руппур", которая строится с участием РФ , заявил в интервью... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:39
2023-09-21T18:39
2023-09-21T23:48
бангладеш
владимир путин
в мире
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771837894_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2815d287b429084238bb9fdb8dff71ee.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш надеется на онлайн-участие президента России Владимира Путина в церемонии открытия АЭС "Руппур", которая строится с участием РФ , заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури."Есть вероятность, что президента Путин и премьер-министр Шейх Хасина официально откроют атомную электростанцию в следующем месяце… мы с нетерпением ждем этого", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам Чоудхури, встреча лидеров двух стран в виртуальном формате может состояться в ближайшем будущем, однако окончательно пока не согласована.Ранее сообщалось, что в октябре на площадку АЭС "Руппур" будет завезено ядерное топливо для первого энергоблока станции.В конце апреля нынешнего года ядерное топливо завезли на площадку строящейся с участием России первой в Турции АЭС "Аккую". После этого Турция вошла в число государств с атомной энергетикой. Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган принимали участие в той торжественной церемонии по видеосвязи.Крупнейшим совместным проектом РФ и Бангладеш на сегодняшний день является строительство первой в азиатской стране АЭС "Руппур", которое ведется при участии госкорпорации "Росатом". Как заявил ранее глава компании Алексей Лихачев, реализация данного проекта входит в завершающую стадию.
https://ria.ru/20230921/sdelka-1897870672.html
https://ria.ru/20230907/aes-1894809220.html
бангладеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771837894_157:0:1122:724_1920x0_80_0_0_5878ed0481ae8d3df0a84f9ec102a40a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бангладеш, владимир путин, в мире, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Бангладеш, Владимир Путин, В мире, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур"
Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в открытии АЭС "Руппур" онлайн