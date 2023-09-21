https://ria.ru/20230921/ruppur-1897861787.html

Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур"

Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур" - РИА Новости, 21.09.2023

Бангладеш надеется, что Путин поучаствует в церемонии открытия АЭС "Руппур"

Бангладеш надеется на онлайн-участие президента России Владимира Путина в церемонии открытия АЭС "Руппур", которая строится с участием РФ , заявил в интервью... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:39

2023-09-21T18:39

2023-09-21T23:48

бангладеш

владимир путин

в мире

аэс руппур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш надеется на онлайн-участие президента России Владимира Путина в церемонии открытия АЭС "Руппур", которая строится с участием РФ , заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури."Есть вероятность, что президента Путин и премьер-министр Шейх Хасина официально откроют атомную электростанцию в следующем месяце… мы с нетерпением ждем этого", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам Чоудхури, встреча лидеров двух стран в виртуальном формате может состояться в ближайшем будущем, однако окончательно пока не согласована.Ранее сообщалось, что в октябре на площадку АЭС "Руппур" будет завезено ядерное топливо для первого энергоблока станции.В конце апреля нынешнего года ядерное топливо завезли на площадку строящейся с участием России первой в Турции АЭС "Аккую". После этого Турция вошла в число государств с атомной энергетикой. Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган принимали участие в той торжественной церемонии по видеосвязи.Крупнейшим совместным проектом РФ и Бангладеш на сегодняшний день является строительство первой в азиатской стране АЭС "Руппур", которое ведется при участии госкорпорации "Росатом". Как заявил ранее глава компании Алексей Лихачев, реализация данного проекта входит в завершающую стадию.

https://ria.ru/20230921/sdelka-1897870672.html

https://ria.ru/20230907/aes-1894809220.html

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бангладеш, владимир путин, в мире, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика