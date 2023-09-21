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Сенатор назвал многонациональный уклад России фактором ее силы - РИА Новости, 21.09.2023
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17:17 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/rossiya-1897836778.html
Сенатор назвал многонациональный уклад России фактором ее силы
Сенатор назвал многонациональный уклад России фактором ее силы - РИА Новости, 21.09.2023
Сенатор назвал многонациональный уклад России фактором ее силы
Несмотря на непрекращающиеся попытки взорвать межнациональный мир в России, совместное проживание множества этносов, культур, религий является не слабостью, а... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:17
2023-09-21T17:17
политика
россия
константин косачев
совет федерации рф
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МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Несмотря на непрекращающиеся попытки взорвать межнациональный мир в России, совместное проживание множества этносов, культур, религий является не слабостью, а фактором общей силы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Для России на протяжении всей ее истории межнациональный мир – без преувеличения, ключевой вопрос ее государственности", - сказал политик в ходе секции "Межнациональное, межкультурное, межконфессиональное взаимодействие и добрососедство государств и народов" IX форума "Историко-культурное наследие России" в Дагестане. По словам Косачева, ослабление единства национальностей страны приводило к самым сложным периодам в нашем прошлом, и, напротив, сплоченность народа помогала выдерживать самые мощные удары извне, веками создавать то государство - цивилизацию, каким сегодня называет Россию обновленная Концепция внешней политики РФ. "Несмотря на непрекращающиеся попытки взорвать межнациональный мир в нашей стране, сегодня мы считаем совместное проживание на огромной территории множества этносов, культур, религий не нашей слабостью, а фактором общей силы. Сохранение и укрепление этого мира – предмет нашего особого внимания, этому посвящены изменения в Конституции РФ, целый ряд актуальных законов", - подчеркнул законодатель. Сенатор также отметил, что только на основе уважительного отношения к иным культурам и языкам можно избежать внутренних конфликтов, которые могут иметь катастрофические последствия, что уже почти десяток лет можно наблюдать на украинском примере. Косачев считает неприемлемым усиливать гонения на иноязычных граждан своей страны, лишать их своей культуры, права учиться и говорить на родном языке. "Совсем уж чудовищно – оскорблять общее прошлое: победы, одержанные плечом к плечу, великие достижения, которые творились совместно, не разбирая национальных различий", - заключил политик.
https://ria.ru/20230915/evrei-1896456190.html
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политика, россия, константин косачев, совет федерации рф
Политика, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Сенатор назвал многонациональный уклад России фактором ее силы

Косачев назвал совместное проживание культур и этносов фактором силы России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Несмотря на непрекращающиеся попытки взорвать межнациональный мир в России, совместное проживание множества этносов, культур, религий является не слабостью, а фактором общей силы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Для России на протяжении всей ее истории межнациональный мир – без преувеличения, ключевой вопрос ее государственности", - сказал политик в ходе секции "Межнациональное, межкультурное, межконфессиональное взаимодействие и добрососедство государств и народов" IX форума "Историко-культурное наследие России" в Дагестане.
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По словам Косачева, ослабление единства национальностей страны приводило к самым сложным периодам в нашем прошлом, и, напротив, сплоченность народа помогала выдерживать самые мощные удары извне, веками создавать то государство - цивилизацию, каким сегодня называет Россию обновленная Концепция внешней политики РФ.
"Несмотря на непрекращающиеся попытки взорвать межнациональный мир в нашей стране, сегодня мы считаем совместное проживание на огромной территории множества этносов, культур, религий не нашей слабостью, а фактором общей силы. Сохранение и укрепление этого мира – предмет нашего особого внимания, этому посвящены изменения в Конституции РФ, целый ряд актуальных законов", - подчеркнул законодатель.
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Сенатор также отметил, что только на основе уважительного отношения к иным культурам и языкам можно избежать внутренних конфликтов, которые могут иметь катастрофические последствия, что уже почти десяток лет можно наблюдать на украинском примере.
Косачев считает неприемлемым усиливать гонения на иноязычных граждан своей страны, лишать их своей культуры, права учиться и говорить на родном языке.
"Совсем уж чудовищно – оскорблять общее прошлое: победы, одержанные плечом к плечу, великие достижения, которые творились совместно, не разбирая национальных различий", - заключил политик.
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