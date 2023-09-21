https://ria.ru/20230921/rossiya-1897706568.html
В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы
В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы - РИА Новости, 21.09.2023
В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы
Сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в настоящее время в России нет, они идут в соответствии с заключенными контрактами, сообщила... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:41
2023-09-21T09:41
2023-09-21T09:59
здоровье - общество
россия
национальная медиа группа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800754014_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cff5d539c1e59f6eedfc6db0dca15653.png
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в настоящее время в России нет, они идут в соответствии с заключенными контрактами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы."В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами. При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования - как от иностранных, так и от отечественных производителей",- говорится в сообщении.Представленные на рынке и зарегистрированные в России медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230921/nauka-1897572345.html
https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897705430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800754014_319:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c1de09e04399be0b7649a45ecba41802.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, национальная медиа группа
Здоровье - Общество, Россия, Национальная Медиа Группа
В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы
Минздрав: проблем с поставками систем мониторинга глюкозы в настоящее время нет