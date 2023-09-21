https://ria.ru/20230921/rossiya-1897706568.html

В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы

В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы - РИА Новости, 21.09.2023

В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы

Сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в настоящее время в России нет, они идут в соответствии с заключенными контрактами, сообщила... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:41

2023-09-21T09:41

2023-09-21T09:59

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в настоящее время в России нет, они идут в соответствии с заключенными контрактами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы."В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами. При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования - как от иностранных, так и от отечественных производителей",- говорится в сообщении.Представленные на рынке и зарегистрированные в России медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230921/nauka-1897572345.html

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здоровье - общество, россия, национальная медиа группа