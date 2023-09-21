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В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы - РИА Новости, 21.09.2023
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09:41 21.09.2023 (обновлено: 09:59 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/rossiya-1897706568.html
В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы
В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы - РИА Новости, 21.09.2023
В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы
Сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в настоящее время в России нет, они идут в соответствии с заключенными контрактами, сообщила... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:41
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в настоящее время в России нет, они идут в соответствии с заключенными контрактами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы."В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами. При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования - как от иностранных, так и от отечественных производителей",- говорится в сообщении.Представленные на рынке и зарегистрированные в России медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности, уточнили в пресс-службе.
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здоровье - общество, россия, национальная медиа группа
Здоровье - Общество, Россия, Национальная Медиа Группа
В России отсутствуют проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы

Минздрав: проблем с поставками систем мониторинга глюкозы в настоящее время нет

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСистема мониторинга глюкозы для детей
Система мониторинга глюкозы для детей - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Система мониторинга глюкозы для детей. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в настоящее время в России нет, они идут в соответствии с заключенными контрактами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы.
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"В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами. При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования - как от иностранных, так и от отечественных производителей",- говорится в сообщении.
Представленные на рынке и зарегистрированные в России медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности, уточнили в пресс-службе.
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