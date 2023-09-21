https://ria.ru/20230921/rets-1897888947.html

Нижегородская область заняла 2 место по объему несырьевого экспорта в ПФО

Нижегородская область заняла 2 место по объему несырьевого экспорта в ПФО - РИА Новости, 21.09.2023

Нижегородская область заняла 2 место по объему несырьевого экспорта в ПФО

Нижегородская область входит в топ-3 регионов Приволжского федерального округа по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Экспортная активность... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:59

2023-09-21T20:59

2023-09-21T20:59

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Нижегородская область входит в топ-3 регионов Приволжского федерального округа по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Экспортная активность нижегородских компаний обеспечили области второе место по объему ННЭ в 2023 году. Об этом заявил вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель в ходе Окружного совещания окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского федерального округа. Совещание прошло 21 сентября в Нижнем Новгороде."Несмотря на все сложности, продиктованные современными условиями, Нижегородской области удалось минимизировать потери и сохранить лидирующие позиции по объёму экспорта среди регионов Приволжского федерального округа, оставаясь одним из драйверов экспорта в округе. Регион успешно справляется с задачей переориентацией товарооборота, определив в своей Экспортной стратегии ключевые приоритетные страны-партнеры. В настоящее время активизированы и успешно реализуются экспортные поставки в Китай, Индию, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Египет", — отметил Роман Генкель.Вице-президент РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) подчеркнул, что в Нижегородской области сформирована комплексная система поддержки экспорта и есть понимание, как и в каком направлении развивать экспорт. Так, в регионе уже разработаны и утверждены документы стратегического развития на долгосрочный и среднесрочный период: Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года и Региональная программа развития экспорта Нижегородской области до 2024 года, включающие основные показатели, цели, задачи и мероприятия, направленные на дальнейшее развитие и реализацию экспортного потенциала региона.Российский экспортный центр проводит окружные совещания по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорта" в каждом федеральном округе. В ходе них РЭЦ совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти с участием общественных организаций и бизнеса вырабатывают решения по совершенствованию мер поддержки экспортно ориентированных компаний.Так, на совещании в Нижнем Новгороде было предложено более 100 мер поддержки регионального, межрегионального и федерального уровня, которые будут отрабатываться с федеральными экспертами.***АО "Российский экспортный центр" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО "Школа экспорта".

https://ria.ru/20230919/missiya-1897208879.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)