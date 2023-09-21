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Главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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00:55 21.09.2023 (обновлено: 04:26 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/reforma-1897682190.html
Главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы Совбеза ООН
Главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы Совбеза ООН
Министры иностранных дел стран БРИКС высказались в поддержку реформы ООН, в том числе и Совбеза, говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении по итогам... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T00:55
2023-09-21T04:26
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС высказались в поддержку реформы ООН, в том числе и Совбеза, говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. "Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что главы дипведомств стран БРИКС поддержали стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР играть более значительную роль в международных отношения, в том числе и в СБ ООН. В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию.
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в мире, россия, оон, брикс, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, азия, африка
В мире, Россия, ООН, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Азия, Африка
Главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы Совбеза ООН

МИД России: главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы СБ ООН

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС высказались в поддержку реформы ООН, в том числе и Совбеза, говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.
«
"Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что главы дипведомств стран БРИКС поддержали стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР играть более значительную роль в международных отношения, в том числе и в СБ ООН.
В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Лавров встретился с участниками СМИД ШОС
00:53
 
В миреРоссияООНБРИКСГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровАзияАфрика
 
 
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