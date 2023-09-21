https://ria.ru/20230921/protest-1897898065.html

РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии

РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии - РИА Новости, 21.09.2023

РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии

Русская православная церковь (РПЦ) выразила протест против выдворения настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:06

2023-09-21T22:06

2023-09-21T22:06

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болгария

софия (город)

россия

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московская патриархия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) выразила протест против выдворения настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей. "Русская православная церковь заявляет решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей. Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, – возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России", – говорится в опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии заявлении. Предпринятая властями Болгарии грубая мера полицейского произвола направлена на подрыв традиционно дружественных отношений между двумя Церквами-сестрами и имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой, заявили в РПЦ. "Уверены, что планы инициаторов этого оскорбительного деяния потерпят поражение. Московский и Болгарский патриархаты сохранят свою укорененную в веках общность и не поступятся исторической памятью наших народов", – написано в заявлении. Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы".

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

https://ria.ru/20230918/kiev-1896601180.html

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болгария, софия (город), россия, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московская патриархия