Рейтинг@Mail.ru
РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:06 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/protest-1897898065.html
РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии
РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии - РИА Новости, 21.09.2023
РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии
Русская православная церковь (РПЦ) выразила протест против выдворения настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:06
2023-09-21T22:06
религия
болгария
софия (город)
россия
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московская патриархия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152411/78/1524117827_0:725:1280:1445_1920x0_80_0_0_2279921be47e0f6edccb8b072ae46146.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) выразила протест против выдворения настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей. "Русская православная церковь заявляет решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей. Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, – возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России", – говорится в опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии заявлении. Предпринятая властями Болгарии грубая мера полицейского произвола направлена на подрыв традиционно дружественных отношений между двумя Церквами-сестрами и имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой, заявили в РПЦ. "Уверены, что планы инициаторов этого оскорбительного деяния потерпят поражение. Московский и Болгарский патриархаты сохранят свою укорененную в веках общность и не поступятся исторической памятью наших народов", – написано в заявлении. Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы".
https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html
https://ria.ru/20230918/kiev-1896601180.html
болгария
софия (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152411/78/1524117827_0:605:1280:1565_1920x0_80_0_0_82d8cf6d846e012bcf8fc2cecbf3af79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, софия (город), россия, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московская патриархия
Религия, Болгария, София (город), Россия, Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московская Патриархия
РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии

РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии

© Фото : Нина КомароваАрхимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии
Архимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Нина Комарова
Архимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) выразила протест против выдворения настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей.
"Русская православная церковь заявляет решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей. Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, – возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России", – говорится в опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии заявлении.
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
"Нас намеренно уничтожают". Как на линии фронта живет обитель старца Зосимы
2 мая, 08:00
Предпринятая властями Болгарии грубая мера полицейского произвола направлена на подрыв традиционно дружественных отношений между двумя Церквами-сестрами и имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой, заявили в РПЦ.
"Уверены, что планы инициаторов этого оскорбительного деяния потерпят поражение. Московский и Болгарский патриархаты сохранят свою укорененную в веках общность и не поступятся исторической памятью наших народов", – написано в заявлении.
Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы".
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Они глубоко заблуждаются". Киев решил пойти по стопам большевиков
18 сентября, 08:00
 
РелигияБолгарияСофия (город)РоссияРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковская Патриархия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала