РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии
РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии
© Фото : Нина КомароваАрхимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии
© Фото : Нина Комарова
Архимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) выразила протест против выдворения настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей.
"Русская православная церковь заявляет решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей. Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, – возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России", – говорится в опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии заявлении.
Предпринятая властями Болгарии грубая мера полицейского произвола направлена на подрыв традиционно дружественных отношений между двумя Церквами-сестрами и имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой, заявили в РПЦ.
"Уверены, что планы инициаторов этого оскорбительного деяния потерпят поражение. Московский и Болгарский патриархаты сохранят свою укорененную в веках общность и не поступятся исторической памятью наших народов", – написано в заявлении.
Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы".